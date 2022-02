La diplomatie au Moyen-Âge : Cartae Europar Medii Aevi, gigantesque base de données

Depuis 2008, le corpus s’est donné pour mission de réunir sous un seul programme les nombreuses « chartes » numérisées depuis plus de 40 ans à travers l’Europe, selon différentes logiques toutefois (nationales et/ou régionales), ce qui rend souvent la tâche des chercheurs difficile.

Cette collecte, en plus de faciliter les travaux, permet « non seulement des comparaisons diplomatiques, entre des documents provenant de toute l’Europe médiévale, mais aussi des explorations lexicographiques, sémantiques et socioculturelles, » explique le site internet du corpus. La grande majorité des textes du corpus est en latin, mais certains sont aussi en langages vernaculaires. Ces derniers sont en cours de lemmatisation.

Le corpus Cartae Europar Medii Aevi est en gestation depuis 2008 et constitue aujourd’hui le plus vaste ensemble de textes médiévaux du VIIe au XVe siècle. En plus de réunir les textes, le CEMA entend également « uniformiser les métadonnées des différents corpus intégrés » toujours dans un but de fluidité des recherches et d'émergence de nouveaux questionnements.

Étant composé de chartes, il est intéressant de rappeler que comme tous les documents médiévaux, ces dernières sont déjà dans le domaine public selon la législation européenne. La numérisation est donc possible sans générer de droit d’auteur et rend possibles de nouvelles analyses statistiques pour les historiens et les scientifiques.

Les chartes constituent par ailleurs l’un des héritages culturels médiévaux les plus répandus « chronologiquement et géographiquement », étant présentes dans des milliers de dépôts d’archives à travers l’Europe.