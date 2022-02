L’association Normandie Livre & Lecture à la recherche d'une nouvelle direction

Financée principalement par l’État (DRAC) et par La Région Normandie, l’association Normandie Livre & Lecture, en tant que structure régionale pour le livre de Normandie, est le lieu de concertation privilégié entre l’État et la Région pour la coconstruction et la mise en œuvre des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire. Elle est également un lieu de coopération entre professionnels de la filière et de prospective pour le développement du livre et de la lecture.

À ces titres, elle exerce une mission de pôle régional de ressources au service des professionnels du secteur, des collectivités et des publics (observation, veille, information, formation et échanges professionnels, conseil, expertise, prospective) et accompagne les politiques publiques.

Le poste à la direction de l'agence est à pourvoir rapidement, et le directeur ou la directrice devra notamment proposer « aux administrateurs et aux financeurs le projet culturel et stratégique de l’agence pour la période 2023-2025 » et mettre « en œuvre, à l’échelle régionale, une stratégie concertée de soutien et de promotion de la filière du livre et de la création littéraire normandes ainsi que leur rayonnement national et international ».

Plus d'informations sur le poste et les modalités de candidature à cette adresse.