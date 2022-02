Quarante ans après sa disparition, retrouver Georges Perec

Il fondait ses œuvres sur des contraintes formelles et stylistiques, et se fait connaître dès son premier roman, Les Choses. Une histoire des années soixante, en obtenant le Prix Renaudot. Georges Perec, auteur du roman lipogrammatique La Disparition, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, et fait partie de la Pléiade depuis 2012.

Pour le quarantième anniversaire de sa mort, un documentaire qui lui est consacré, Georges Perec, L’homme qui ne voulait pas oublier, sera diffusé le vendredi 25 février, à 20h55, sur France 5.

En 1965, un inconnu de 29 ans nommé Georges Perec, voit son destin basculer le jour où il obtient le prix Renaudot. En quinze ans et une courte vie, il va devenir un des plus grands écrivains français du 20ème siècle. Comment cet orphelin juif, sorti perdu et sans repères de la Seconde Guerre Mondiale a-t-il pu accéder aussi rapidement au panthéon de la littérature ? Qui se cache derrière cet homme aux yeux d’enfants qui n’a jamais voulu parler de lui directement dans ses livres ? Pourquoi nous a-t-il laissé tous ces indices, tels des petits cailloux pour suivre sa trace ?

La réalisation est confiée à Pierre Lane, soulignée par une lecture de Jacques Gamblin. Et en attendant le documentaire, les archives de l'INA permettent de renouer avec l'auteur :

Les éditions du Seuil commémorent également sa disparition grâce à une parution inédite, le 4 mars 2022. Lieux, dispositif d'écriture autobiographique débuté en 1969 et inachevé, est republié par la maison d'édition, avec une préface de Claude Burgelin. « Je n’ai pas une idée très claire du résultat final, mais je pense qu’on y verra tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, le vieillissement de mes souvenirs », déclarait Perec à Maurice Nadeau à propos de ce dispositif.

« J’ai choisi douze lieux parisiens, tous liés pour moi à un souvenir important ou à un évènement marquant de mon expérience. Chaque mois, je décris 2 de ces lieux ; l’un en tant que souvenir, écrivant la manière dont je me le représente, les gens que j’y ai rencontrés, les souvenirs qui y sont liés ; (Puis description d’un réel) ; l’autre est décrit sur place, d’une manière neutre, les maisons, les boutiques, les gens qui passent, les affiches. Dans un cas, donc, l’état de mes souvenirs ; dans l’autre l’état des lieux. Chaque texte achevé est mis sous une enveloppe et scellé. Je recommence le mois suivant avec 2 autres lieux. Et ainsi de suite pendant 12 ans », écrivait Perec.

Dans les 288 enveloppes cachetées qu'il prévoyait d'ouvrir, de relire et de recopier, il a conservé jusqu’aux traces les plus dérisoires : tickets de cinéma, prospectus..., un ensemble de témoins muets d’une existence, rassemblés « dans une mémoire souveraine, démentielle ».

Crédits : Georges Perec, CC BY-SA 2.0