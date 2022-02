L'enquête sur l'arrestation d'Anne Frank critiquée : une preuve “infime

Le jour même de la parution du livre, l'éditeur avait donné le coup d'envoi de la campagne de promotion, qui suivait la diffusion d'un sujet dans l'émission américaine 60 Minutes. The Betrayal of Anne Frank révélait aux lecteurs l'enchainement des événements ayant mené à l'arrestation d'Anne Frank et de sa famille, cachés deux ans durant dans une annexe de l’entrepôt d'Otto Frank, le père d'Anne, à Amsterdam.

Et notamment un nom, Arnold van den Bergh, celui du dénonciateur présumé d'Anne Frank et de ses proches auprès de la Gestapo. « C'est un cas circonstanciel, comme beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, on nous demande de fournir de l'ADN ou des images de vidéosurveillance. Nous n'avons rien de tout cela, dans le cas présent. Mais, sur une affaire aussi ancienne, avec les preuves obtenues, je pense que notre hypothèse est suffisamment crédible », assurait Vince Pankoke, ex-agent du FBI qui a coordonné l'enquête décrite dans le livre de Sullivan.

Cette enquête sur plusieurs années a été menée par une équipe d'une vingtaine de personnes, qui s'est d'abord tournée vers les archives de la police néerlandaise, qui avait elle-même mené l'enquête en 1948 et 1963. À l'aide d'une intelligence artificielle mise au point spécifiquement pour l'enquête, Pankoke et son équipe avaient pu reconstituer des réseaux de connaissance au sein, notamment, de la communauté juive d'Amsterdam.

Le nom de Van den Bergh avait alors attiré leur attention, notamment parce qu'il faisait partie d'un Judenrat, un Conseil juif. Ces administrations municipales juives mises en place par les nazis devaient faire appliquer les règlements et décrets au sein des communautés juives, ce qui les conduisait parfois à la collaboration, voire la dénonciation.

Une simple « théorie de plus »

Pankoke, dans les différents entretiens donnés à l'occasion de la parution du livre, relativisait l'« accusation » : « Il n'y a aucune preuve selon laquelle il [Van den Bergh] savait qui se cachait à telle ou telle adresse. Il s'agissait juste d'endroits où des Juifs auraient pu se cacher », indiquait-il. Il précisait même que les éléments réunis autour de van den Bergh ne constituaient pas « l'équivalent de l'arme du crime », tout en défendant la crédibilité de la thèse.

Toutefois, le traitement médiatique du livre et de la théorie qu'il propose a quelque peu agacé les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste ou ceux qui enquêtent sur le cas d'Anne Frank, eux aussi. Au Royaume-Uni, le Daily Mail, un tabloïd, s'est même fendu d'un titre assez douteux, Anne Frank was betrayed by a JEWISH notary [Anne Frank a été trahie par un notaire JUIF], qui met bien en avant l'appartenance du « traitre » à la communauté juive...

Le premier point qui interroge, pointent les spécialistes, n'est autre que la liste des adresses et cachettes qui aurait été en possession du Judenrat dirigé par Arnold van den Bergh : « Pour quelles raisons les individus cachés donneraient-ils une telle liste au Conseil juif ? », questionne ainsi Laurien Vastenhout, experte dans ces mêmes Conseils juifs. D'après elle, la collaboration avec les autorités nazies était largement connue, et aurait dissuadé quiconque de donner des informations sur sa situation clandestine à ces Conseils.

Pieter van Twisk, membre de l'équipe de Pankoke, a reconnu qu'il n'avait jamais eu une telle liste sous les yeux, mais certifie que plusieurs sources en mentionnent l'existence.

Vastenhout poursuit la critique de l'ouvrage en lui reprochant des éléments trop vagues, une absence de preuves tangibles : « Le livre est rempli d'expression comme “très certainement”, “sans doute” », déplore-t-elle. Emile Schrijver, directeur du Joods Cultureel Kwartier, organisme qui supervise les institutions historiques juives d'Amsterdam, s'inquiète pour sa part auprès du New York Times d'un défaut d'analyse sur cette hypothèse et ses conséquences : « On constate une absence de réflexion historique et de contexte, qui me dérange vraiment. »

Ronald Leopold, directeur de la Maison Anne Frank, avait reconnu dès le 18 janvier le travail fourni par les enquêteurs, en amont du livre, mais prévenu : « L'enquête autour du cold case a mis au jour d'importantes informations inédites et une hypothèse qui interpelle et mérite d'autres recherches. »