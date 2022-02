Emmanuelle Garcia quitte la direction de l'association Mobilis

Créé en 2014, Mobilis est le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire. Cette association soutenue par le Conseil Régional et la Drac a pour vocation d'accompagner les professionnels du livre en articulant politiques nationales et territoriales de soutien au livre et à la lecture.

À son arrivée au poste de directrice, donc, Emmanuelle Garcia trouve une association, née de la conférence régionale consultative pour la culture, qu'elle doit changer en véritable outil à destination des professionnels du livre. « Les soutiens de la Région et de la Drac étaient indispensables, mais pour éviter un positionnement trop descendant, en accord avec nos moyens, nous avons eu le souci constant de faire preuve de pragmatisme et d’observer la filière du livre telle qu’elle est, et non pas telle que l’on voudrait qu’elle soit. D’être en prise avec le terrain », se souvient-elle.

Son successeur ou sa successeure devront poursuivre ce travail au service de professionnel, avec pour guides les 5 verbes qui structurent les actions de Mobilis : observer, informer, former, rassembler et accompagner.

La structure dispose d’une équipe de 4 personnes. Plus d'informations sur le poste à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0