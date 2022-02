Florence Leroy nommée directrice de collection aux éditions Espaces & Signes

Fondées en 1984 par l’écrivain et critique littéraire Maurice Nadeau, les éditions Nadeau, remplaçant les éditions Les Lettres Nouvelles, comptent aujourd’hui plus de deux cents titres publiés. Dans l’objectif de poursuivre « le travail d’infatigable défricheur de nouveaux talents » entamé par Maurice Nadeau, Adeline Alexandre et Delphine Chaume lancent en mars 2022 une nouvelle collection, A Vif. Des récits ancrés dans le réel et des écrivains prometteurs, à raison d’une publication de deux à trois titres par an.