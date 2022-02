Hachette Livre absorbe Bragelonne, éditeur de fantasy et SF

En juillet 2021, le groupe Bragelonne annonçait la démission de Stéphane Marsan, avec un profond remaniement de l’organigramme. « Nous tenons à établir une nette distinction entre notre entreprise et les personnes qui la composent, et ne souscrivons pas à l’idée sous-jacente selon laquelle les allégations faites à l’encontre de Stéphane Marsan seraient dirigées contre l’entreprise dans son ensemble », avait indiqué le Comité social et économique de la structure, quelque mois plus tôt.

Démissionnant de ses fonctions de président et d’administrateur, Stéphane Marsan laissait alors la place à Bernard Chaussegros, nommé président du groupe.

Rapprochement et absorption

Dans un communiqué diffusé ce jour, Hachette Livre — déjà actionnaire, minoritaire, mais à plus de 43 % — fait état d’un accord. Ce dernier, passé avec « l’actionnaire majoritaire de Bragelonne en vue de l’acquisition de l’intégralité des titres non encore détenus par Hachette Livre au sein des sociétés Bragelonne et Bragelonne Games ».

Depuis 2000, date de création, Bragelonne s’est imposé comme un acteur majeur dans l’édition de science-fiction et de fantasy. En 2019, le groupe Hachette avait opéré un premier rapprochement — pour apporter un soutien financier à la structure. Logiquement, cette dernière devait remonter la pente économique, sans quoi, l’intégration à Hachette s’effectuerait.

Avec plus de 4000 titres au catalogue, plus de 600 auteurs, Bragelonne dispose d’un fonds enviable – The Witcher, d’Andrzej Sapkowski, Robert Jordan et sa Roue du temps, Silvia Moreno-Garcia, Arthur C. Clarke, David Gemmell, Connie Willis, Anthony Ryan, Shelley Parker-Chan ou Pierre Pevel, etc.

« Avec cette opération, Hachette Livre accueille une grande maison d’édition leader français des littératures de l’imaginaire, lui permettant de renforcer ses positions sur des segments éditoriaux très dynamiques », précise le communiqué.

Rejoignant la branche Illustré, que dirige Isabelle Magnac, la maison poursuivra son « développement dans l’autonomie et le respect de l’identité propre à la culture d’Hachette Livre, tout en bénéficiant de la puissance de diffusion et de distribution du groupe, ainsi que de sa position internationale ». Milady, label de la maison Bragelonne, avait réjoint la diffusion/distribution de Hachette, avec le reste du groupe, en 2017.

