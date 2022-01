Les dix livres audio sélectionnés pour le Prix Audiolib 2022

Réflexion sur l’évolution de la conception du sauvage et de l’animal, L’animal et la mort, écrit par Charles Stépanoff et publié aux éditions La Découverte, vient d’être désigné lauréat du Prix François Sommer. Créé en 1980 par Jacqueline Sommer afin de rendre hommage à son mari, ce prix explore d’une façon originale et sensible la question des relations de l’homme à la nature et ouvre des voies nouvelles pour penser les enjeux écologiques contemporains.