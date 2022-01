Florence Hirigoyen : une maison de poupées, aux souvenirs indicibles

L’album débute par la mise en scène d’une discussion de Florence, la narratrice, avec son psychiatre. En quelques images, quelques dialogues, elle expose l’ambition de son projet, le fondement de ce livre, et surgit dès lors, comme en préambule, la dimension cathartique de l’ouvrage. À peine quelques pages plus loin, les violences sont présentées sans souci de dissimulation, mais ne le seront plus par la suite : il ne s’agit pas de raconter comment l’horreur arrive, mais plutôt d’exprimer les souffrances d’une existence marquée par l’inceste.

Le récit s’étend ainsi de 1970 à 2020, et se trouve découpé en scènes marquantes, jalons importants de la vie de l’autrice où se sont cristallisés des tensions, des non-dits, des violences, des fuites, autant d’anecdotes qui permettent de retracer un déchirement vertigineux. La grande force du récit de Florence Hirigoyen réside dans sa construction, organisée par des allers et retours entre passé et présent (représentés par des transitions entre des images colorées et en noir et blanc) qui construisent un dialogue poignant.

Les souvenirs entrent en écho pour faire sens et donner à voir un mal-être profond et alors inexprimable pour la jeune fille. Malgré la violence de ces confessions, l’autrice parvient à une grande sobriété sans dissimulation, à une pudeur sans fard : l’obscénité, palpable dans chaque case, s’étouffe presque sous la sincérité qui affleure dans chaque séquence.

Le dispositif visuel mis en place participe pleinement à la mise à distance sensible et pourtant immersive de l’histoire. La mise en scène des poupées dans ce roman-photo revêt évidemment un aspect juvénile, mais qui reste cependant marquée par le regard de l’adulte, sa voix, son auctorialité, le travail qui hante les compositions. Les différents plans portent le récit avec une grande efficacité et apportent beaucoup d’affect, de rythme et donc de sensibilité à des séquences douloureuses ponctuées d’images émouvantes.

L’usage des poupées, physionomiquement inexpressives (mais pas inhumaines), enrichit considérablement l’expérience de lecture par le décalage qu’elles opèrent avec le récit, mais aussi par la signification qu’elles portent en elles.

En effet, par un étonnant glissement lexical, on passe rapidement de la poupée au jouet, puis du jouet à la proie et de la proie à la victime : ici, la poupée rejouant le souvenir, actrice de chiffon incarnant la mémoire, devient la proie fictionnelle du roman-photo, réelle victime de l’horreur absolue.

La maison de poupée est un ouvrage autobiographique poignant, qui met pudiquement en image l’inexprimable, un passé refoulé subitement ressurgit et que l’autrice se devait de raconter pour se retrouver, pour renouer avec elle-même.