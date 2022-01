Tout plaquer pour reprendre une librairie paumée au coeur de l'Arizona, c'est possible

Les années 2020 et 2021 ont vu l'explosion populaire des mangas et, assez logiquement, de leur pendant audiovisuel, les anime. Malgré un certain mépris culturel qui subsiste encore et toujours, ces créations sont de plus en plus considérées : et Antony Blinken, secrétaire d'État de Joe Biden, semble avoir choisi son camp...