La stratégie Audible auprès des éditeurs : “Aidez-nous à éliminer la concurrence

Yannicke Dehée dirige les éditions du Nouveau Monde, spécialisées dans l’Histoire, sous toutes ses formes. Il adresse à ActuaLitté un billet cinglant, où se dévoile toutes les manigances de la firme Audible, pour tenter de contrôler le marché du livre audio numérique. Son texte est ici proposé dans son intégralité.

Audible se moque des éditeurs indépendants

« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. ». De l’esprit des Lois, de Montesquieu, n’est pas une référence courante au royaume des Gafam, et c’est sans doute dommageable…

Il n’a échappé à personne que le livre audio numérique était un secteur modeste, mais en forte croissance, phénomène accéléré depuis 2020. Les grands groupes d’édition investissent ce secteur : il n’y a pas de raison pour que les indépendants restent à l’écart. Comme d’autres, Nouveau Monde éditions développe donc quelques titres de son catalogue. A priori, il ne s’agit que d’une nouvelle variété de livres numériques que nous allons pouvoir mettre dans les « tuyaux » de notre diffusion, à charge pour elle (Hachette) d’alimenter les différents opérateurs du secteur.

Et là, surprise : Audible n’entend pas contracter comme tout le monde avec les diffuseurs pour les catalogues qu’ils représentent, mais directement avec chaque éditeur. Contact pris et proposition contractuelle étudiée, on s’amuse de découvrir une probable erreur de frappe :

Vous recevrez pour chaque vente un taux de redevance de 30 % pour une distribution non exclusive.

30 % du prix de vente, c’est ce que conservent bon nombre de libraires numériques, les 70 % restant étant répartis entre diffuseur et éditeur. Donc on a sans doute voulu écrire 70 % reversés à l’éditeur ? Eh bien non ! Chez Audible on a décidé d’inverser tout simplement ce rapport inégalitaire : l’éditeur indépendant devra se contenter de 30 %, pour rémunérer évidemment les auteurs, mais aussi les comédiens et techniciens, le studio d’enregistrement, etc.

Bien peu de choses, donc… (évidemment les grands groupes ont droit à de bien meilleures conditions, mais il paraît que c’est le cours normal des affaires). Si on persiste dans l’étonnement, on obtient les arguments suivants : Audible est de loin leader du marché ; Audible investit massivement et Audible veut bien envisager un meilleur taux si on lui accorde une exclusivité de diffusion.

Traduction : nous sommes leaders, mais si vous voulez être correctement traités et accéder à nos clients, aidez-nous à éliminer la concurrence.

C’est ironique quand on pense qu’il y a quelques années, Amazon (propriétaire d’Audible) a provoqué une enquête de la Commission européenne sur de supposées ententes entre éditeurs qui auraient cherché à fausser la concurrence sur la fixation des prix des ebooks.

Bref, c’est dommage d’avoir à prendre la plume pour répondre publiquement, mais c’est visiblement le seul moyen pour tenter de se faire comprendre, tant est palpable le mépris d’Audible pour le petit éditeur : cette proposition est choquante, léonine, stupide et surtout inacceptable. Montesquieu étant une référence ésotérique pour les Gafam, j’en essaie une autre : ils osent tout, c’est à ça qu’on les reconnaît.

Yannick Dehée

Ndlr : en juin 2021, le directeur général d’Audible France, Bertrand Etienne, indiquait que son entreprise dépensait 10 millions € chaque année dans le format audiobook. Une somme colossale, qui faisait gémir les différents acteurs du livre. « Impossible à suivre pour des éditeurs, même un groupe comme Editis, avec la force de frappe de Vivendi, ne pourrait tenir la distance », assurait alors un observateur.

Selon les données du baromètre Sofia, SGDL, SNE (2021), près d’un Français sur cinq (19 %) a déjà écouté un livre audio physique ou numérique (9,9 millions). En outre, l’année 2020 aura aidé à la transition vers ce format : 26 % des lecteurs de livres audio numériques le sont depuis moins d’un an (21 % pour le livre audio physique et 15 % pour le livre numérique). Et plus spécifiquement chez les 15-24 ans : un sur cinq a déjà écouté un livre audio.

crédits photo : Lidya Nada/Unsplash