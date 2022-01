Les burgers de Five Guys à la place de la librairie Gibert Jeune...

L’enseigne américaine Five Guys, fondée en 1986 en Virginie, se propage sur le territoire français. En somme, un commerce de bouche de plus — avec des aspirations de nourriture saine et d’honnête cuisine. Arrivée en 2016 dans l’Hexagone, l’enseigne de burgers premium comptait en 2012, 1500 établissements dans le monde, et 1500 de plus à venir. En 2019, douze franchises étaient ouvertes sur le territoire, avec la perspective d’en ouvrir une dizaine chaque année. À condition de trouver des espaces.

Et justement, l’un des prochains se situerait à Paris dans le Ve, au grand dam de la maire d’arrondissement. Sur Twitter, Florence Berthout lançait l’alarme :

Burger à la page

Auprès du Figaro, la maire d’arrondissement répand son indignation : le bailleur lui confirme que l’enseigne Five Guys est sur le coup, pour remplacer l’ancienne librairie Gibert Jeune, fermée voilà près d’un an. « Il m’a indiqué qu’il s’agissait de la seule offre qui lui avait été présentée. Je lui ai dit que c’était aberrant que cela soit la seule activité possible, alors même que la croissance française a atteint 7 % en 2021 », indique l’édile.

Depuis mars que la grille de Gibert Jeune était baissée, le rideau de fer faisait un peu froid dans le dos. Remplacées pour partie par des concept-stores — le lieu hybride comme le Quinze.bis — les librairies Gibert Jeune avaient été rachetées par Gibert Joseph. Le repreneur n’avait d’ailleurs pas caché son intention d’en fermer avec les espaces de la place Saint-Michel, avec quatre fermetures.

« Notre objectif est le maintien d’un commerce culturel, et nous souhaitons garder une librairie Gibert à cet endroit », avait à l’époque assuré Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris chargée du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et des métiers d’art et de mode. Une intention qui aura fait long feu semble-t-il.

Mais de toute évidence, personne ne s’est précipité pour reprendre le bail de la librairie et prolonger l’activité de vente de livres. Si Florence Berthout, qui n’a pas pu être jointe par la rédaction, souhaite mettre en œuvre un plan local d’urbanisme, pour instaurer une protection des espaces marchands, Five Guys resterait le seul repreneur.

« Je demande Paris et à l’État de se mobiliser à mes côtés pour bloquer cette ineptie en plein cœur du quartier des livres et à deux pas de Notre-Dame », clame pour sa part l’élue. L’enseigne de burgers n’a pour le moment pas réagi.

Gibert Jeune, histoire d'un naufrage

De longue date, l’enseigne Gibert Jeune était dans une situation économique complexe, avant même que la direction de Gibert Joseph ne se décide à remettre la main dessus.

Franck Ferrière, directeur général de Gibert Jeune, expliquait à ActuaLitté dès septembre 2017 que les finances n’étaient guère reluisantes. « Il y a eu des inquiétudes sur l’avenir de Gibert Jeune : les membres de l’équipe ont découvert que leur entreprise était en cessation de paiement tardivement, au mois d’avril, car la direction précédente avait fait en sorte de conserver l’information pour ne pas inquiéter les fournisseurs et le personnel. »

Et d’ajouter alors : « Dès mon arrivée, le 2 juin 2017, j’ai toutefois expliqué que ce n’était pas parce que Gibert Joseph avait racheté Gibert Jeune que tous les problèmes étaient réglés. Il faut redresser financièrement cette entreprise. » La fin était écrite. Et pas de quoi s’en lécher les doigts.

Mise à jour — 17 h 10 :

Contactée par téléphone, Florence Berthout évoque dans cette installation prochaine « un non sens eu égard à l’histoire de ce quartier, qu’a marquée Gibert ». D’autant que sur le plan économique, l’arrivée de Five Guys ne manquera pas de faire concurrence aux autres services de restaurations.

« Je parle de vocation, d’histoire, d’attractivité en prend fait et cause contre ce projet : que proposera-t-on aux touristes qui reviendront dans le Quartier latin à l’avenir ? Les zones comme Cluny, Panthéon sont des espaces qu’apprécient les Parisiens aussi bien que les Franciliens, et qui incarnent une vie intellectuelle », poursuit l’élue.

Ayant pris attache avec le cabinet d’Emmanuel Grégoire, premier Adjoint à la Maire de Paris, Florence Berthout en appelle à « une intervention collective. Ce n’est en rien une affaire locale : en découle le regard que l’on porte sur la ville ». Et d’insister : « Après la pandémie, si les pouvoirs publics ne font pas preuve d’un volontarisme pour protéger les linéaires des boulevards et des rues, qu’adviendra-t-il ? On ne peut pas poser ces questions commerciales suivant l’alternative : le néant ou le n’importe quoi. »

Se défendant d’une bataille personnelle contre la restauration rapide, elle déplore « les paroles creuses de la mairie de Paris. Nous devons définir des périmètres de protection, d’autant que nous avons des outils qui fonctionnent pour ce faire, à condition de leur en donner les moyens ».

La Semaest, aujourd’hui bloquée justement pour des questions financières, est évidemment en ligne de mire. « L’État via les Bâtiments de France peut intervenir. La direction de l’urbanisme doit prendre son temps pour mesurer les conséquences de cette implantation. Que chacun prenne ses responsabilités, j’assume les miennes. »

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0