La liquidation de l'association BrailleNet, signe de la fragilité de l'édition adaptée

Les Rencontres nationales du Livre Numérique Accessible, le 20 janvier 2022, se sont ouvertes sur une brutale nouvelle : l'association BrailleNet, qui coorganisait l'événement avec Auvergne‑Rhône‑Alpes Livre et l'Enssib, cesserait prochainement ses activités, avec une fermeture programmée selon Bruno Marmol, président et membre du conseil d'administration.

Concernée par une procédure de liquidation judiciaire, la structure associative sera suivie par un mandataire, qui supervisera la gestion et le règlement des créances.

Selon nos informations, les finances de l'association reposaient essentiellement sur des subventions publiques. Nous avons tenté de joindre des responsables de BrailleNet, sans succès pour le moment.

La disparition annoncée de l'association ne va pas sans quelques inquiétudes pour le milieu de l'édition adaptée et des services aux personnes empêchées de lire, notamment. En effet, l'association BrailleNet, outre les Rencontres nationales du Livre Numérique Accessible, était impliquée dans plusieurs chantiers relatifs à l'accessibilité du livre, en premier lieu l'administration de la Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA).

Cette dernière, gérée avec l'association Accompagner, Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels (apiDV, auparavant le Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes, GIAA) et l'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA), fournit des livres numériques (aux formats texte et audio) adaptés et accessibles aux personnes empêchées de lire en France ou en Suisse. En vertu d'une exception au droit d'auteur, les personnes empêchées de lire peuvent en effet accéder gratuitement à des œuvres rendues accessibles, lorsque ces dernières ne sont pas disponibles dans le commerce de manière nativement accessible.

La nécessaire mobilisation des pouvoirs publics

Parallèlement à l'administration de cette BNFA, BrailleNet assurait bien sûr une activité d'adaptation et de mise en accessibilité de livres numériques. La disparition de l'association préfigure aussi celle de moyens conséquents, qui ralentira le travail dans ce domaine. Rappelons pourtant qu'une très faible part des ouvrages commercialisés sont disponibles en version accessible.

Quant à l'offre accessible portée par les associations, elle s'élevait, selon un rapport pour Hadopi en décembre 2020, à « plus de 50.000 références en voix humaine, environ 36.000 en audio voix de synthèse et 38.000 en format texte proposées de façon gratuite, les tailles de catalogues selon le type de livre numérique variant d’une bibliothèque à l’autre » [chiffres réunissant les offres de la BNFA et celles des associations Valentin Haüy et Donneurs de Voix, NdR]. Sachant qu'en 2020, année creuse pour l'édition, près de 100.000 nouveaux titres ont été publiés...

A priori, les différents acteurs associatifs de l'édition adaptée devraient obtenir plus de précisions sur la continuité des actions auparavant assumées par BrailleNet au cours du mois de février.

Pour un de ces acteurs, la disparition annoncée de BrailleNet « témoigne de la fragilité du secteur de l'édition adaptée, qui n'est pas assez bien financée par les pouvoirs publics ». L'irruption du Covid-19 n'aura pas facilité la vie et les finances de l'association, mais le modèle économique reste intrinsèquement instable, les services rendus par BrailleNet et consorts reposant sur un modèle de gratuité.

« Visiblement, le gouvernement commençait à prendre le sujet à bras-le-corps, avec l'évocation d'une agence du livre adapté. Mais le vrai sujet, c'est que nous sommes sur un secteur non marchand, et qu'il faut financer des plateformes de téléchargement, des centres de transcription... Tant qu'il n'y aura pas une mobilisation des ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et de l'Économie, nous n'avancerons pas », déplore ce même acteur. « On ne peut pas juste compter sur les associations et des appels à la générosité publique. »

Un constat déjà réalisé en 2019 par Alex Bernier, qui écrivait dans nos colonnes : « Le ministère de la Culture subventionne ces activités [d'adaptation] à hauteur de 150 000 € par an, et le Centre National du Livre (CNL) soutient l'adaptation depuis cinq ans de quelques livres de la rentrée littéraire ce qui représente moins de 10 000 euros. En comparaison, en Suède, il existe une agence gouvernementale responsable de la production des livres adaptés dotée d’un budget de fonctionnement de plusieurs millions d'euros par an. » En tant que directeur de l'association BrailleNet, il est au fait de ces difficultés économiques.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0