Les éditeurs et auteurs finalistes du Prix VLEEL 2021 révélés

Ils étaient 38 auteurs et autrices à concourir cette année pour le VLEEL, et 35 maisons d’édition, sur 78 autrices et auteurs, et 51 maisons d'édition.

De ces 38 auteurs, 11 finalistes ont été sélectionnés par vote :

Et 10 éditeurs indépendants :

Le second tour a débuté le mercredi 26 janvier et il sera possible de voter jusqu’au dimanche 13 février 2021.

Après un an et demi d’existence et fort de plus de 150 rencontres organisées, VLEEL est devenu un collectif, et neuf co-organisateurs ont rejoint l’équipe. Un premier prix littéraire a été créé en janvier 2021 pour couronner un auteur et un éditeur par le vote des lecteurs.

Il avait été décerné à Michel Jean pour son roman Kukum, paru aux Éditions Depaysage, et à la maison d’édition du Tripode.

