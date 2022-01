Mathieu Poulhalec quitte Dupuis pour LR2S, structure de Louise Rossignol

Créée en 2004 par Catherine Florian et Christine Lemoine, Violette and Co est la seule librairie parisienne à être à la fois lesbienne, LGBTQI+ et féministe. Après plus de quinze ans d'existence rue de Charonne, les gérantes ont annoncé, fin 2019, leur intention de revendre la librairie. Un projet retardé par la pandémie, finalement officialisé. Violette and Co va-t-elle disparaître ? Personne ne le souhaite : les projets de reprise se multiplient, notamment avec un projet de café-librairie coopératif.