Sophie Aslanides entre au conseil d'administration du Centre national du Livre

Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses, agrégée d'anglais, option linguistique, et titulaire d'un doctorat de linguistique (traitement automatique des langues), Sophie Aslanides a notamment été maître de conférences à l'Université Paris 8 jusqu'en 2000, puis professeure d'anglais au lycée parisien Saint-Louis.

Ses activités de traductrice littéraire l'ont conduite à travailler avec les éditions Gallmeister, Buchet-Chastel, le Cherche-midi, JC Lattès ou encore Rivages/Noir. Elle a notamment traduit les textes de Jake Hinkson, Larry McMurtry, Jim Fergus, Craig Johnson ou encore Duane Swierczynski.

Elle entre au conseil d'administration du Centre national du Livre pour y siéger en tant que représentante des professions et des activités littéraires, en remplacement de Paola Appelius, démissionnaire.

Sophie Aslanides siègera aux côtés de Bessora, écrivaine et vice-présidente du Conseil Permanent des Écrivains, et Christophe Hardy, auteur et président de la Société des Gens de Lettres. Parmi les représentants des professions et des activités littéraires, on trouve aussi trois éditeurs, deux libraires, un professionnel des bibliothèques, un président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement, notamment ses objectifs, le règlement intérieur, les modalités d’attribution des subventions et aides ou encore vote le budget.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0