États-Unis : Amazon condamné pour une fixation illégale des prix

Dans le monde entier, et notamment aux États-Unis et en Europe, les autorités de la concurrence musclent leurs actions à l'égard de la multinationale Amazon. Outre-Atlantique, une condamnation vient ainsi de tomber, après une enquête menée par le bureau du procureur général de l'État de Washington, Bob Ferguson.

La place de marché d'Amazon a fait l'objet d'un examen scrupuleux, et un programme en particulier, mis en place avec des vendeurs tiers entre 2018 et 2020. Ce programme, intitulé « Sold By Amazon » (« Vendu par Amazon »), a été identifié comme une manœuvre permettant de fixer les prix, et ainsi de s'octroyer un net avantage sur la concurrence, ce qui est illégal aux yeux de la loi américaine.

Par des invitations envoyées à des vendeurs tiers utilisant sa plateforme, Amazon proposait un marché simple via le programme : les vendeurs tiers recevraient une part plus importante sur les ventes de leurs produits via Amazon, s'ils réservaient à ce dernier le prix le plus bas possible. Une part plancher était convenue entre la firme et le vendeur tiers, et tout surplus était partagé entre le vendeur et Amazon. Par exemple, pour un article vendu 25 $, Amazon et le vendeur s'entendaient pour que ce dernier touche 20 $, avec un partage des 5 $ supplémentaires entre Amazon et le vendeur tiers — la firme prélevait également sa part, bien sûr.

Pour les vendeurs tiers, vendre sur Amazon et surtout lui réserver le prix le moins élevé possible s'avérait profitable, mais aussi à double tranchant : il devenait rapidement impossible de se passer de la plateforme.

Par ailleurs, l'enquête a révélé que l'algorithme d'Amazon surveillait les tarifs pratiqués par la concurrence sur certains produits, augmentant parfois les prix de manière unilatérale s'il constatait une différence trop importante. Amazon restait gagnant dans tous les cas, puisque la firme proposait parallèlement ses propres produits, à moindre coût : des acheteurs qui se détournaient des produits d'un vendeur-tiers, car trop chers, pouvaient souvent se retourner vers les articles maison d'Amazon...

On comprend aisément que la firme y trouve son compte, et les vendeurs tiers, pas vraiment : la multinationale limitait les possibilités d'appliquer des réductions sur leurs propres produits... Et s'assurait un succès dans tous les cas : soit en proposant le prix le plus bas sur les articles d'un vendeur-tiers, soit en proposant des produits équivalents à un prix moindre que ceux appliqués par un vendeur-tiers...

Le programme « Sold By Amazon » est désormais interdit aux États-Unis, et la firme a dû régler 2,25 millions $ d'amende. Une somme dérisoire, lorsque l'on précise qu'Amazon a engrangé 3,2 milliards $ de bénéfices, pour le seul troisième trimestre 2021... Autant dire que la dissuasion financière ne risque pas d'être effective.

« Il s'agissait là d'un petit programme pour fournir un outil supplémentaire aux vendeurs afin d'offrir les prix les plus bas, comme il en existe chez d'autres revendeurs, et qui n'existe plus désormais », a indiqué Amazon dans un communiqué. « Nous restons persuadés que ce programme était légal, mais nous sommes heureux de voir ce litige résolu. »

Photographie : illustration, Diverse Stock Photos, CC BY-NC 2.0