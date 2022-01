Numéro Deux : enjeux d’adultes, désillusions d’enfant

Martin vient de vivre une année compliquée. Ses parents ont divorcé, point final d’une histoire d’amour féérique et un peu rêveuse, contrariée par le difficile assortiment de deux caractères opposés. Lui se considère comme un raté sans inspiration ; elle fuit la charge mentale de la maternité pour se consacrer à sa carrière de journaliste.

Entre temps, une jeune femme, Joanne, entre dans une librairie d’Édimbourg, un manuscrit sous le bras : ce sont les aventures d’Harry Potter. Refusées par douze éditeurs, elles finiront par convaincre, avant de devenir un véritable phénomène.

Le livre finit par être adapté au cinéma, et toute l’Angleterre se met à la recherche du jeune garçon idéal. Avec sa vulnérabilité, ses lunettes rondes et ses cheveux bruns, Martin semble être l’élu parfait. Mais entre les enjeux économiques des adultes et les doux rêves d’un enfant, l’amplitude est grande, les conséquences désastreuses. Car après plusieurs semaines de casting, des dizaines de prises caméra, de nombreuses relectures d’Harry Potter and the Philosopher’s Stone, le couperet tombe : c’est Daniel Radcliffe, celui « avec du cran » qui incarnera le jeune sorcier au cinéma. Le monde de Martin s’effondre.

Un effondrement habilement mené dans ce roman en quatre parties. La suite de ce choix délicat, concentrée sur Martin, semble se présenter comme une longue descente aux enfers : le jeune garçon traverse son adolescence, et entame sa vie d’adulte avec un lourd fardeau. Si personne, mis à part ses parents, ne connaît son échec passé, Martin ne s’en sort plus. Anxiété sociale, difficulté à se faire des amis… Tout, dans son existence, lui rappelle continuellement son échec.

David Foenkinos développe, malgré un sujet léger à première vue, une atmosphère pesante et une véritable introspection dans les pensées de Martin. Car Harry Potter est partout : figurines, médias, publicité, dans les conversations à l’école et dans les cadeaux de Noël. Daniel Radcliffe, « L’Autre », profite d’une vie idéale, tandis que Martin peine à remonter la pente.

Difficile, parfois, de lire ce roman comme une fiction, tant les éléments évoqués paraissent crédibles, tant le poids de la culpabilité de Martin est significatif, tant les recherches autour de la genèse d’Harry Potter sont poussées. Un roman inventif sur la reconstruction après l’échec, aussi puissant et vaste soit-il — et quand cet échec se rappelle à vous jour après jour, à la télévision, sur des étagères, lors d’un rendez-vous avec une fille.

Avec Numéro Deux, Foenkinos propose un habile enchevêtrement du réel et du fictif, un subtil voyage dans l’inconscient et les pensées, comme il avait si bien su le faire dans Vers la beauté ou avec Qui se souvient de David Foenkinos ?. Un nouveau roman façonné par une pléiade d’émotions, qui plaira autant aux adorateurs d’Harry Potter qu’à ceux qui n’en ont jamais lu.