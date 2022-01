1Lib1Ref : les bibliothécaires sur le pont pour améliorer Wikipédia

En 21 ans d'existence, Wikipédia s'est imposé sur le web comme une source d'information fiable et de qualité, particulièrement utile pour un savoir partagé et facile d'accès. Mais les ressources ne se constituent pas toutes seules, et des bénévoles travaillent constamment pour améliorer l'encyclopédie en ligne.

À l'occasion de la campagne #1Lib1Ref, organisée depuis plusieurs années, les bibliothécaires sont invités à mettre leur expertise et leur goût pour la référence au service de la plateforme. « Avec une désinformation croissante et une recherche d'informations sur le web toujours plus active en plein cœur de la pandémie, notre objectif d'améliorer la qualité et l'authenticité des articles sur Wikipédia prend une tout autre dimension », indique l'équipe française de la fondation Wikimédia.

Jusqu'au 5 février, dans un premier temps, les bibliothécaires sont invités à participer à la campagne pour améliorer la « vérifiabilité » des articles. « La “vérifiabilité” sur laquelle se concentre la campagne 1Lib1Ref est l'une des principales politiques de contenu de Wikipédia. Elle contribue à orienter le monde vers des informations libres, mais fiables et vérifiables », précise Wikimédia France.

Les bibliothécaires peuvent contribuer à cet objectif de l'encyclopédie en ligne en ajoutant eux-mêmes des citations à Wikipédia, mais aussi en organisant des sessions et des ateliers, comme le fait l'Université Bordeaux-Montaigne ce jeudi 27 janvier, ou encore en mobilisant au sein de leurs réseaux.

Plus d'informations sur la campagne et les modalités de participation à cette adresse.

Photographie : session 1Lib1Ref à San Diego, en 2016 (The UC San Diego Library, CC BY-NC-ND 2.0)