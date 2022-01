Xavier Duplouy nommé directeur commercial du Festival du livre de Paris

Titulaire d’un Master 2 en Marketing et communication et d’un Master 1 en Administration et gestion des entreprises à l’université Paris 2 Panthéon — Assas, Xavier Duplouy était Directeur de la publicité littéraire et culturelle du Point depuis 2006. Auparavant il fut Directeur de la publicité des mensuels Historia, L’Histoire, La Recherche et du Magazine Littéraire.

« Je travaille dans le monde de l’édition depuis 20 ans, déclare Xavier Duplouy. « J’ai participé à plus de 150 salons du livre en France, c’est un honneur et une fierté de pouvoir continuer à défendre le livre comme objet essentiel de nos vies. Participer à la création de ce nouveau festival l’année où la lecture devient grande cause nationale est une responsabilité supplémentaire pour faire de cet événement un rendez-vous exceptionnel entre les auteurs et le public. »

Fruit d’une large concertation entre éditeurs de livres, le Festival du livre de Paris se tiendra au Grand Palais Ephémère et dans quelques grands lieux emblématiques de Paris du 21 au 24 avril 2022.

crédits photo Xavier Duplouy 2022 © Khanh Renaud