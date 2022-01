Avec Furioso, le Roland Furieux de L'Arioste prend un coup de jeune

Parmi les quarante six chants que compose Orlando Furioso, L’Arioste y mêle les aventures d’un héros ensorcelé et de son amante, sur fond de guerre entre l'armée chrétienne de Charlemagne et les Sarrasins d'Argramant, sur le point d’envahir l’Europe. On y retrouve également les figures classiques de la chanson de geste, tel que Merlin ou encore Roland, dans de nombreuses intrigues secondaires.

Ce texte est considéré par Rémy de Gourmont dans La Grande Encyclopédie « comme le résumé de toute une littérature, le dernier roman de chevalerie, celui où se condensent toutes les qualités du genre, qui n’en a aucun des défauts et qui, enfin, est écrits par un grand poète ». Ce qui lui vaudra un succès de plus de trois siècles et encore aujourd'hui, « de nombreux épisodes, personnages et objets repris par l’Arioste sont devenus des motifs récurrents du genre de la fantasy. »

Après une première publication en 1516, Orlando Furioso ne sera véritablement achevé qu’en 1532 comme le précise le site Gallica. Considéré comme l’un des ancêtres de la fantasy, il a été imaginé comme une suite de Roland Amoureux de Matteo Maria Boiardo, autre épopée restée inachevée de la fin du XVe siècle. Il fut d’abord rédigé dans un dialecte italien de la région de Ferrare, avant d’être adapté en toscan littéraire par son auteur en personne.

L’œuvre épique fut ensuite adaptée au fil des époques pour de nombreux médias. On pourra citer entre autres les dizaines d’adaptations lyriques et musicales pour l’opéra inspiré par cette œuvre et ce, dès l’époque baroque. Comme par exemple cette adaptation du livret d'Antonio Vivaldi :

L'aventure ne s'arrête pas là : on compte de nombreuses peintures et gravures, un téléfilm ou encore une première adaptation en bande dessinée avec Paladin de Picsou VI ou Paperin Furioso par Luciano Bottaro en 1966, qui mettait en scène Donald Duck.

Dans cette nouvelle version à paraitre le 6 avril prochain, on suit un nouveau personnage, Garalt, navigant dans l'univers du poème épique. Comme l'explique le résumé de l'éditeur :

Garalt est revenu d'entre les morts, ressuscité par celle qui était amoureuse de lui, la fée Alcyna. Jadis considéré comme le meilleur chevalier du monde, il fut tué par Roland, le neveu du roi. Aidé par Sybil, une jeune et jolie écuyère qui se met à son service, Garalt cherche à revoir Bradamante, la virago farouche et impétueuse qui lui donna un fils. Mais sur sa route se dressent Morgane, jalouse de l'amour que sa soeur Alcyna porte au chevalier, et Roland, rendu fou furieux par un amour contrarié.

En voici quelques extraits :

