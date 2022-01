Nom, de Constance Debré : “Impertinent, radical et nécessaire

Constance Debré s’engage encore plus loin dans son programme de grand dépouillement en s’affranchissant même du nom, « point de départ de tout », dans ce troisième roman décapant.

Après les rock’n’roll Play Boy et Love Me Tender, l’auteure poursuit son autobiographie sans fards et raconte son enfance sinistre dans une famille inconsistante entre noblesse et bourgeoisie. Elle témoignage avec soulagement du détachement du poids du patrimoine, du renoncement au clan et à la filiation. Impensable pour certains, envié par d’autres, ce retour à l’essentiel, à l’indispensable pour soi, nécessite de se débarrasser de tous les ornements de la vie sociale.

Seule mais libre, Constance Debré n’épargne personne dans son récit à la plume nerveuse et au rythme effréné : la famille, l’enfance, la justice, la littérature, les bourgeois, les pauvres… tous embourbés dans un système trop huilé, dans « nos vie lamentables ».

Un texte impertinent, radical et nécessaire qui bousculera plus d’un lecteur et donnera des ailes à certains !

Léa P. librairie Decitre Bellecour