Normal people de Sally Rooney à découvrir sur France 5, pour la Saint-Valentin

Normal people était publié en France en mars 2021, dans une traduction de Stéphane Roques, toujours à L’Olivier. Et dans ses versions grand format et poche, les deux ouvrages ont cumulé plus de 41.465 exemplaires (données : Edistat).

Si Conversations entre amis avait eu les honneurs d’une adaptation par la BBC, la diffusion de Normal people — toujours une production BBC — avait été annoncée en France dès mai 2020.

Dans un communiqué, France Télévisions annonce que sa nouvelle plateforme, France TV Slash, liée à France 5, la proposera à compter du 14 février.

L’histoire d’amour moderne entre deux jeunes que tout oppose, de leur rencontre au lycée jusqu’à leurs études au Trinity College à Dublin, vous transportera par son romantisme et son réalisme. Entre amour passionné, ruptures et amitiés, le duo va vivre des moments intenses, traversés par les épreuves et les moments plus légers.

En 12 épisodes de 26 minutes, et un nouveau rendez-vous, pour les jeunes publics, chaque lundi en prime sur France 5. A compter de la Saint-Valentin, donc, les épisodes seront disponibles sur France.tv, dès 6 h, et à 21 h sur France 5, pour les épisodes 1 à 4.

Avec plus de 16 millions de vues sur le site de la BBC en une semaine, la série a remporté de nombreux prix tant en Angleterre qu’en Irlande. Avec, corollaire de l’environnement où se déroule le livre, une hausse des demandes d’inscription au Trinity College de Dublin de 11 %, peu après la diffusion…

Pour la petite histoire, Sally Rooney avait achevé la rédaction de son premier roman, durant ses études. Et son dernier ouvrage en date, Beautiful World, Where Are You, est d’ores et déjà parmi les meilleures ventes.