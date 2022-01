Un si joli nulle part d'Alexis Schaitkin adapté en mini-série 

Leila Gerstein, créatrice de la série Hart of Dixie, mais également consultante sur la série The Handmaid's Tale, écrira et produira cette adaptation du roman à succès d'Alexis Schaitkin, tandis que Dee Rees, dirigera la réalisation des épisodes. Cette dernière était derrière le drame historique Mudbound en 2017, avec Carey Mulligan, disponible sur Netflix, et a également réalisé des épisodes pour des séries, telles qu'Empire, créée en 2015, ou encore Masters of the Air, produite par Tom Hanks et Steven Spielberg.

Le renouvellement d'un genre

Le roman raconte la mort mystérieuse d'une jeune femme pendant des vacances en famille dans un complexe de l'île caribéenne de Saint X. Des années plus tard, Claire, sa soeur, vit et travaille à New York lorsqu'une rencontre la rapproche de Clive Richardson, l'un des hommes soupçonnés à l'origine du meurtre de sa sœur.

Claire décide alors de rechercher la vérité sur cette sordide affaire, et se perd dans une quête obsessionnelle de la vérité. Que s'est passé la nuit de la mort d'Alison ? Mais aussi, qui était exactement sa sœur ? À la mort de sa soeur, Claire n'avait que 7 ans. Elle découvre alors une belle jeune fille de 18 ans, changeante, provocatrice, inscrite dans une quête identitaire tourmentée.

Et alors que Claire suit obstinément Clive, espérant gagner sa confiance, attendant le lapsus qui révélera la vérité, un attachement improbable se développe entre eux. Deux personnes dont la vie a été à jamais marquée par la même tragédie...

Un drame psychologique raconté via plusieurs chronologies et perspectives, qui s'attelle à explorer le genre des filles disparues pour en proposer le renversement de ce genre vu et revu. Publié le 18 février 2020 aux États-Unis, Saint X est le premier roman d'Alexis Schaitkin, paru aux éditions Celadon Books. L'auteure a également publié des nouvelles et des essais publiés dans plusieurs journaux et revues, comme au New York Times.

La série elle, sera produite par ABC Signature, nous apprend Deadline, et profitera également des services du producteur exécutif de la série, Watchmen, Stephen Williams, mais également d'Anonymous Content et de DreamCrew Entertainment, qui seront également producteurs exécutifs. L'auteure elle-même, Alexis Schaitkin, participera également à la production.

Crédits : Nancy Borowick (alexisschaitkin.com)