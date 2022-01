Le médiatique chef Martin Yan ouvre un nouveau fonds d'archives culinaires 

Au cœur de la donation, près de 3000 livres de cuisine dont 30 rédigés par le chef Yan lui-même. Mais aussi son tout premier wok, les différents prix qu’il a reçus au cours de sa carrière ainsi que des milliers de photos, vidéos et autres médias récupérés au cours des tournages de son émission de télévision de cuisine et de voyage, Yan can cook.

Après plus de quarante ans de carrière, Martin Yan est devenu une véritable marque internationale autour de son slogan « Si Yan peut cuisiner, alors vous aussi ! ». Il fut également l’un des premiers présentateurs de show culinaire d’origine asiatique aux États unis, permettant à plusieurs générations d’Américains de découvrir la cuisine chinoise et asiatique.

« C’est un véritable honneur et un privilège pour moi de travailler avec la bibliothèque de mon ancienne université bien aimée afin de constituer ces archives culinaires chinoises et asiatiques », a déclaré le chef. « J’espère que cela deviendra une référence permettant aux gens d’en apprendre plus sur la culture et la cuisine asiatique tout en s’amusant. »

Un fonds culinaire et culturel

La donation s’accompagne également de 20.000 $ afin de préserver et de numériser les documents. Pour MacKenzie Smith, bibliothécaire et administrateur des bourses d’étude numérique, « les archives Martin Yan fourniront un aperçu précieux d’une époque importante de l’histoire culturelle et culinaire asiatique et de l’un des anciens élèves les plus célèbres de l’UC Davis ».

Smith a ajouté, concernant l’histoire de Martin Yan, qu’elle représente une partie importante de l’histoire du « food movement » de la Californie du Nord ainsi que de la diversité culturelle aux États-Unis, que la bibliothèque UC Davis s’est engagée à préserver et à partager avec le monde entier.

En effet, le couple explique avoir choisi la bibliothèque de UC Davis pour établir leur archive grâce au prestige international de l’université quant à la science de la nourriture et du vin et en particulier concernant la bibliothèque d'ouvrages vinicoles de cette dernière, prééminente à travers le monde.

À LIRE: la plus grande collection d'ouvrages vinicoles se trouve aux États-Unis

Afin de célébrer la collection, la bibliothèque entend organiser un évènement au mois de mai prochain au cours duquel les Yan donneront des conférences, Martin dédicacera ses livres et fera, bien entendu, une démonstration de cuisine...

crédit : San José Public Library (CC BY-SA 2.0)