Les lettres géantes du jeune Bobby, 30 mètres de haut, à ceux qu'il aime

Cette initiative s'inscrit dans un projet lancé en 2012 par deux artistes basées à Chicago, Caro D'Offay et Laura Gilmore, Giant Letter. L'esprit de cette initiative : se connecter avec leur communauté après les meurtres tragiques de l'école élémentaire de Sandy Hook, en 2012. Marj Wormald a ensuite rejoint le duo quelques années plus tard, et à trois, ils ont supervisé 10 installations de lettres géantes, de plus en plus élaborées.

2012 à Chicago (Giant Letter)



« Nous essayons de créer une atmosphère », a expliqué D'Offay dans une interview. « La personne qui se tient là peut en quelque sorte se sentir très petite, mais aussi ressentir de grandes émotions. Cela peut être transformateur pour quelqu'un, alors qu'il ne faisait que promener son chien. »

2019 in Austin (Giant Letter)



Au cours de sa décennie, les installations Giant Letter ont inclus des microscopes et des livres d'astronomie, d'énormes crayons et des tasses de thé, et bien sûr, des biscuits aux pépites de chocolat et du lait. Chaque œuvre établit également une « boîte Bobby » à proximité, qui encourage les visiteurs à déposer des messages qu'ils aimeraient partager avec l'enfant.

2020 à Austin. (Giant Letter)



Dans la version la plus récente, installée dans le quartier Rogers Park de Chicago, un outil de plusieurs mètres de long s'étend à côté d'une lettre de la mère de Bobby détaillant son diagnostic de cancer. « Je sais que c'est un ruban à mesurer beaucoup plus grand que ce dont vous avez probablement besoin, mais je veux que vous rêviez grand », expliquent encore les trois artistes.

2021 à Chicago

Les organisateurs affirment que l'installation de 2021 restera son emplacement actuel de manière définitive, bien qu'ils espèrent transférer le projet dans un musée ou une galerie à l'avenir. En attendant, les aventures de Bobby et de ces lettres géantes sont à suivre sur un compte Instagram.

Via Colossal

Crédits : Giant Letter