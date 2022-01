Un mois pour fêter le livre et la Bretagne

Le Mois du livre en Bretagne, c’est plus de 60 évènements (ateliers, rencontres, performances, expositions...) organisés dans une quarantaine de communes sur tout le territoire breton. Après deux années de crise marquées par des fermetures, des confinements et couvre-feux, des reports et annulations, des contraintes et empêchements à la création, à la production et à la médiation du livre, les professionnels du livre et de la lecture représentés au sein du Comité consultatif de Livre et lecture en Bretagne ont proposé que ce dernier organise une manifestation littéraire régionale d’envergure.

Cette dernière sera à destination du grand public, avec pour objectifs de promouvoir et mieux faire connaître la création littéraire et les éditions bretonnes. Ainsi, durant un mois, librairies, bibliothèques et manifestations littéraires organisent des temps de partage entre le public et les auteurs, les autrices, les éditeurs, les éditrices, bretons.

Autant de projets aux formes variées (rencontres, lectures slamées, lecture et peinture, expositions, ateliers d’écriture, de gravure et de production de livre, concert dessiné, tables rondes...) qui permettront de valoriser auprès du grand public ces acteurs et actrices de la création littéraire bretonne.

Ces rencontres sont ouvertes à tous les publics, petits et grands, lecteurs et non lecteurs, lectrices et non lectrices. Elle se déclinera sous deux formes :

• Un Mois du livre en Bretagne, pour faire un focus sur la création littéraire bretonne, dans toute sa variété.

• Un Mois du livre en Bretagne, pour connaître et échanger avec les acteurs et actrices régionaux de la filière bretonne du livre, avec celles et ceux qui créent, produisent, diffusent, qui font mieux connaître et comprendre le livre et la lecture.

crédits photo : serge RAUX, CC BY 2.0