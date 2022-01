Auzou rémunère désormais les dédicaces de ses auteurs et illustrateurs 

Le Collectif AAA, Autrices Auteurs en Action, avait porté le fer en février 2021 sur cette question. Une Charte était présentée aux organisateurs de manifestation, visant à poste « un cadre éthique » à l’occasion des événements. Et bien entendu, en découlait un modèle de rémunération, à l’occasion de dédicaces et/ou d’expositions d’œuvres.

Plusieurs festivals — dont SoBD — avaient déjà emboîté le pas à cette perspective, estimant qu’il s’agissait là d’une mesure saine pour l’ensemble de la chaîne. « La rémunération conseillée pour les journées de signatures est calculée sur la moitié de celle des rencontres, soit 226,78 € brut la journée et 136,82 € brut la demi-journée », rappelle la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Par ailleurs, quand un salon invite un auteur pour une journée, avec rémunération, ce dernier a la possibilité d'offrir une demi-journée.

Défendre la création

Et voici qu’à son tour, Auzou revendique son implication vis-à-vis des auteurs. « La création est pour nous l’ingrédient indispensable d’un catalogue original, riche et varié. C’est aussi la garantie de projets éditoriaux sans cesse renouvelés et la mise à l’honneur de la créativité et de l’imaginaire, particulièrement importants pour l’enfant », insiste Gauthier Auzou, PDG du groupe.

La création représenterait aujourd’hui 98 % des parutions de l’éditeur, qui se présente comme le 4e acteur jeunesse en France. Pour maintenir ce lien et le consolider, la perspective de soutenir les auteurs et autrices s’incarnera sous la forme d’une rémunération.

Depuis ce 1er janvier, la maison introduira donc un paiement, pour des signatures en demi-journée ainsi qu’en journée complète. Cela, dès lors que les créateurs dépasseront cinq séances annuelles — et sous certaines conditions. « Une manière de défendre un peu plus le travail de création […] et reconnaître leur travail au quotidien », conclut la maison. En voici le détail :

À compter du 1er janvier 2022, Auzou proposera donc une rémunération à ses auteurs et illustrateurs de 135 € HT la demi-journée et 200 € HT la journée complète, au-delà de cinq séances de dédicaces dans l’année, hors salons nationaux (Montreuil, Paris, Bruxelles...) et hors interventions scolaires, uniquement sur le territoire de résidence de l’auteur ou illustrateur (France métropolitaine ou DROM ou Belgique). Cette rémunération concerne les séances de dédicaces validées en amont par Auzou pour des ouvrages publiés par l’éditeur. Si la séance est partagée avec d’autres éditeurs, Auzou propose une rémunération au prorata des ouvrages commandés pour la séance. Concrètement, chaque auteur ou illustrateur validera en amont ses séances de dédicaces avec son contact habituel chez Auzou, qui fera un point mensuel sur le nombre de dédicaces réalisées respectant les conditions ci-dessus. Une facture mensuelle sera établie par l’auteur·trice ou l’illustrateur·trice, à valider et régler par Auzou sous 45 jours à réception de facture. La prise en charge des frais de transport préalablement validés par Auzou sera effective sur justificatif.

Démarche naturelle

Déjà en mai 2019, les Humanoïdes associés avaient jeté un pavé dans la mare, en introduisant ce modèle de rémunération pour leurs auteurs. Une décision qui intervenait en réaction des propos de Jacques Glénat, considérant que la dédicace relevait de la promotion. Et qu’à ce titre, c’était « déjà une opportunité ».

Pour les Humanos, un montant forfaitaire de 100 € était débloqué, accompagnant un discours simple : « Il est naturel que les éditeurs, maillon responsable de la diffusion des livres, participent à la rémunération de ce travail. »

