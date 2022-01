Aux États-Unis, la lutte pour exclure les textes du rap des tribunaux

Plusieurs artistes d'envergure, dont Jay Z, Kelly Rowland, Killer Mike ou encore Fat Joe ont manifesté leur soutien aux sénateurs Brad Hoylman et Jamaal Bailey, à l'origine d'une proposition de loi qui vise à exclure les paroles du rap des tribunaux.

« La liberté d'expression est inscrite dans nos constitutions fédérales et étatiques. La citation de l'art en tant que preuve criminelle revient à une érosion de ce droit fondamental, et l'utilisation des paroles du rap et du hip hop en particulier est symbolique du racisme systémique qui influence notre système judiciaire », expliquait Jamaal Bailey à propos de cette proposition.

La question de la citation de paroles de chansons rap ou hip-hop préoccupe les juristes, en particulier aux États-Unis, depuis plusieurs années. En juin 2021, des spécialistes de l'université de Californie avaient même publié un guide à destination des avocats, pour motiver la défense des clients accusés, pour lesquels des textes venaient nourrir l'argumentation de l'accusation.

« Citer des paroles du rap au tribunal est une pratique qui se poursuit sans relâche, jusqu'à devenir un moyen d'obtenir une condamnation sans effort, en effectuant des raccourcis », soulignait alors Jack Lerner, professeur de droit à l'université de Californie. « Les procureurs s'appuient sur des paroles hyperboliques, des vidéos jouant avec des stéréotypes, mettant en scène la violence pour faire croire au jury que si quelqu'un a pu écrire ce texte, alors il a pu commettre les actes qu'il décrit. »

Parmi les cas marquants, celui de Lawrence Montague, accusé de meurtre en 2017, dans l'État du Maryland. Alors qu'il attendait son procès, Montague avait rappé un texte contenant des menaces d'homicide, dont les paroles avaient été ensuite utilisées par les procureurs, menant à sa condamnation : la Cour d'appel de l'État y avait même lu une « preuve directe » de sa culpabilité.

Preuve de « mauvais comportement »

L'exclusion des textes rap serait bien sûr conditionnée à un certain cadre, qui prévoit leur citation, tout de même, en cas de « preuve claire et convaincante » d'un lien réel entre des paroles et un crime.

En cas d'adoption, la proposition de loi de Brad Hoylman et Jamaal Bailey pourrait ouvrir la voie à des lois similaires dans d'autres pays du monde, notamment au Royaume-Uni. L'aura médiatique des artistes associés aux deux sénateurs américains a ainsi porté la question de l'autre côté de l'Atlantique.

Ainsi, le Crown Prosecution Service (CPS), procureur du Royaume-Uni, a indiqué qu'il restait attentif à la question des biais introduits dans les Cours de justice par la citation de paroles de chansons. La musique drill, en particulier, un sous-genre du rap né à Chicago, mais exporté au Royaume-Uni, a déjà été mise en cause à plusieurs reprises par la justice.

« La drill n'est qu'un moyen pour les jeunes de s'exprimer. La drill ne cause pas de crimes dans les zones défavorisées. C'est la pauvreté, l'envie, ce sont bien d'autres choses, des problèmes sous-jacents », souligne Nick Federici, un militant investi dans cette lutte au Royaume-Uni.

via The Guardian, BBC

Photographie : illustration, Sara, CC BY-ND 2.0