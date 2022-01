L'écrivain Sevan Nişanyan réfugié en France après des menaces d'extradition 

Sevan Nişanyan était cité au sein du rapport publié en 2017 par Reporters Sans Frontières consacré aux 160 journalistes emprisonnés en Turquie. L'intellectuel turc, très critique des principes fondamentaux de la République de Turquie, s'est réfugié en France en janvier 2022 suite à une expulsion par la Grèce.

Ce nouveau départ fait suite à une série de condamnations, d'emprisonnements et d'exils après des accusations politiques par le régime d'Erdogan. Nombre d'entre elles prennent pour prétexte des irrégularités immobilières : installé à partir de 1992 dans le village de Şirince, en Turquie, il y bâtit une véritable cité des mathématiques, ainsi qu'une école de philosophie. En 2010, une tour y est édifiée, avec un message pour le gouvernement : « La tour a été construite en 2010 pour protester contre l'idiotie du gouvernement. »

En 2011, Sevan Nişanyan a ainsi quatorze procès en cours pour construction illégale, et une condamnation à dix ans de prison en première instance. Il est emprisonné le 2 janvier 2014 pour ses différentes constructions dans le village de Şirince ; en réalité, parce qu'il avait réclamé, en septembre 2012, le droit au blasphème, y compris à l'égard de l'Islam.

Sa condamnation à 17 ans de prison fait alors couler beaucoup d'encre : en juin 2014, un appel est lancé par le Comité International Liberté et Justice pour Sevan Nişanyan, pour obtenir sa libération. Profitant d'un relâchement des mesures de protection, il s'enfuit de prison en juillet 2017, et s'exile sur l'île de Samos, en Grèce. Faisant suite à un putsch manqué contre Erdogan en 2016, l'année 2017 sera celle de la purge contre de nombreux journalistes et personnalités, accusés d'avoir favorisé cette tentative de coup d'État.

Son épouse étant grecque, il dispose du statut de réfugié sur l'île de Samos. L'écrivain clame alors sur Twitter : « L'oiseau s’est envolé. Nous souhaitons la même chose aux 80 millions de Turcs encore emprisonnés. »

En décembre 2021, de retour d'Albanie, il est arrêté par la justice grecque : son permis de séjour n'est pas renouvelé. La Grèce demande à ce qu'il quitte le pays le 7 janvier 2022. Risquant une extradition pour la Turquie, il s'exile en France, avant un probable voyage vers l'Arménie.

Lors de sa détention début janvier, en Grèce, il avait déjà demandé de l'aide à l'ambassade arménienne, et avait déclaré dans un post Facebook : « L’ambassade d’Arménie, et notamment l’ambassadeur Tigran, ont fait des efforts incroyables, jour et nuit, pour me sauver. »

Spécialiste de la langue turque, Sevan Nişanyan en a rédigé l'un des premiers dictionnaires étymologiques (Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, ou « Dictionnaire Nişanyan »), publié en 2002 et mis en ligne en 2007. Dans La Fausse République (Yanlış Cumhuriyet), publié en 2008, il dénonce les mythes fondateurs de la Turquie, grâce à un titre délibérément provocateur. Aucun de ses livres n'a été publié ou traduit en France. L'écrivain a également publié dans la presse, notamment pour les journaux Taraf (opposant à l'ingérence militaire en Turquie) et Agos.

Profitant de son séjour à Paris, Sevan Nişanyan a posté samedi 22 janvier une photo à l'Opéra Garnier, après avoir annoncé sa présence dans plusieurs cafés de Saint-Germain-Des-Prés. Aucune déclaration n'a encore été faite sur son projet de départ en Arménie.

Photo : Sevan Nisanyan lors d'une conférence de presse tenue en Grèce