Le palmarès WH Smith des best-sellers truqué ? Des acteurs de l'édition dénoncent

Un ancien employé de WH Smith, Barry Pierce, qui a travaillé chez WH Smith en tant qu'associé aux ventes de 2020 à 2021, cité par la journaliste Katie Grant pour iNews, a décidé de révéler les coulisses du classement de l'enseigne britannique. Lorsqu'il travaillait pour la grande chaîne de librairie, le personnel avait eu pour instruction d'afficher le roman de l'auteur et présentateur de télévision anglais, Richard Osman, Le Murder Club du jeudi (Trad. Sophie Alibert), The Thursday Murder Club dans sa version originale, en numéro un du classement. Et ce, quels que soient les chiffres de vente, car l'éditeur Penguin Random House avait payé pour l'espace.

« Lorsque le dernier Richard Osman est sorti, Penguin a acheté la première place sur tous les palmarès des best-sellers WH Smith en magasin, il a donc dû être affiché comme le best-seller dans chaque magasin, qu'il l'ait été ou non », déclare-t-il, sans ambiguïté.

« Souvent notre responsable régional venait et réorganisait le tableau afin que certains livres apparaissent plus haut », ajoute-t-il encore. Selon l'ancien employé, aucune donnée ni rubrique à suivre n'étaient fournies pour réaliser les différents classements.

Penguin Random House a, pour l'instant, refusé de commenter ces allégations, comme Richard Osman, directement mis en cause.

Un secret de polichinelle

Des allégations confirmées par des personnalités de l'édition britannique. Rien moins que James Daunt, directeur général de Waterstones, la plus grande chaîne de librairies du Royaume-Uni, a déclaré qu'il était parfaitement au courant de ces pratiques de manipulation des classements.

Le directeur va même plus loin : il affirme que Waterstones gagnait environ 27 millions de livres sterling par an, soit environ 32 millions d'euros, grâce à cette pratique de "best-sellerisation" de titres qui ne le méritaient pas forcément. Des agissements visiblement très lucratifs que James Daunt aurait tout de même arrêté juste après sa nomination au poste de DG de la grande enseigne, pour miser sur la crédibilité. « Vous vendez beaucoup plus de livres lorsque vous laissez les libraires faire leur travail », explique-t'il en substance.

Le but de cette manœuvre : comme pour l'achat de faux abonnés, le gonflement des chiffres crée l'illusion d'un succès, et comme on sait, le succès appelle le succès. Une sorte de déclinaison de la fameuse « prophétie auto-réalisatrice ».

James Daunt va d'ailleurs plus loin : le paiement pour le placement dans les palmarès des best-sellers s'effectue dans l'ensemble du secteur, y compris les principaux supermarchés du Royaume-Uni.

WH Smith répond

En réponse à la polémique qui grandit outre-Manche, WH Smith a déclaré dans un communiqué : « Nos graphiques combinent les performances des ventes avec des prévisions sur les livres que nos acheteurs prévoient d'être des best-sellers, ce qui garantit à nos clients la gamme la plus pertinente pour chaque magasin. Il n'est pas possible pour les éditeurs d'acheter des positions spécifiques dans nos listes de livres. »

En revanche, la chaîne de librairie ne s'est pas exprimée sur les accusations de garantie d'être dans le classement, ni d'obtenir une certaine place dans le classement contre rémunération de la part des éditeurs.

En 2017 déjà, un livre s'était vu retiré du classement des meilleures ventes du New York Times. En effet, Handbook for Mortals, de Lani Sarem, avait fait son apparition en première place dans la liste young adults. Un classement qui avait surpris, avant d'être modifié. Le journal avait alors expliqué que ce retrait avait été motivé par des « incohérences » dans les chiffres de vente.

Si le retrait d’un livre de la liste du New York Times est rare, il est fréquent que des ouvrages achetés de manière massive par un seul client pour donner une impulsion aux ventes, comme les ouvrages politiques, apparaissent dans la liste. Seulement, le New York Times les identifie, à l’aide d’un astérisque ou, désormais, du symbole d’une dague.

En tout cas, ActuaLitté et Editis ne touchent aucun argent des éditeurs pour son Top 200 hebdomadaire des meilleures ventes, c'est promis.

