Estelle Charmet nommée responsable Relation libraires et salons pour Delcourt

Elle rejoint l’équipe de Léonore Dauzier, qui assure la direction commerciale et marketing du collectif, aux côtés de Charlotte Règniere en charge du marketing et des partenariats. Son arrivée vient renforcer le travail de l’équipe de diffusion de Delsol pour promouvoir sur le terrain les trois catalogues avec leur trentaine de parutions par an, et pour développer l’événementiel en librairie et les relations avec les salons et festivals de littérature.

Titulaire d’un master en sciences politique et sociales à Paris 1, diplômée du Master commercialisation du livre de Villetaneuse, Estelle Charmet est forte de nombreuses expériences complémentaires puisqu’elle a travaillé en librairie, au service marketing des Éditions Hatier avant de poursuivre son parcours au sein du service événementiel d’Humensis et du service commercial des Éditions de l’Observatoire.

Le collectif littérature du Groupe est composé de La croisée, pilotée par Émilie Lassus pour la littérature étrangère, des Avrils co-fondées par Sandrine Thévenet et Lola Nicolle pour la littérature française, et de Marchialy où Clémence Billault et Cyril Gay orchestrent la non fiction littéraire.

crédits photo Estelle Charmet /Delcourt