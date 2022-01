Nos vies en flammes : conte désenchanté dans les Appalaches

Ce nouveau roman de David Joy s’ouvre avec de la pluie sur un pare-brise alors que Raymond Mathis, les mains sur le volant, découvre la porte de sa maison entrouverte. Plutôt que la panique ou l’inquiétude attendues, il ne ressent qu’une immense tristesse, car il sait qui s’est introduit chez lui. Car « désormais le garçon volait tout ce qui semblait avoir la moindre valeur ». Son propre fils qui, en réalité, n’a plus rien d’un garçon, mais tout d’un homme égaré dans un univers de drogues et de dépendance, où le besoin de se piquer est plus fort que tout.

Veuf, à la retraite, Ray a pour seule compagnie une chienne, Tommy Two-Ton, et le souvenir de sa femme, Doris. Solitaire rabougris, affublé d’une salopette en piteux état, une casquette vissée sur la tête, voilà un homme qui laisse la vie lui glisser sur le dos. Il est surtout un homme qui ne sait pas comment sauver son fils – ou s’il a encore l’envie, l’énergie, l’espoir d’y parvenir un jour. Après tout, Ricky est un junkie. Impossible de sortir quelqu’un d’un enfer duquel il n’a pas envie de se défaire…

Jusqu’au jour où Ray décroche son téléphone et entend la voix de son fils, celle d’un gamin tétanisé par la peur : « Papa… Ils vont me tuer ». Le voilà empêtré dans une histoire d’argent : sans un sou en poche, incapable de payer ses dettes, menacé par un dealer. Pour dix mille dollars. Tiraillé, Ray accepte de tirer son fils d’affaire, en remboursant cette somme exorbitante, sans réaliser qu’il vient de glisser son doigt dans un engrenage sournois.

En parallèle du conflit mental qui fait rage à l’intérieur de cet homme, deux autres points de vue : d’abord, Rodrigez, un agent infiltré afin de démanteler ce microcosme de drogues qui prolifère hors de la vue de tous. Là-bas, à Cherokee, « un putain de supermarché », où meth, héro et came entrainent vers la décadence, inlassablement. Une danse macabre avec le vide mental, émotionnel.

Puis, Denny Rattler, consommateur par profession, qui s’introduit dans une maison ou deux, à la recherche d’une babiole à échanger pour de quoi remplir une seringue. Sa seule préoccupation : s’abandonner à l’extase. Au point de se retrouver coincé dans des situations surprenantes, voire sanglantes.

Sur fond de forêts en feu, alors que la sécheresse de la région est si propice à l’embrasement de toute la végétation environnante, se dessine ce récit d’une vérité noire et suffocante. Celle d’un pays qui a oublié son identité, qui a abandonné des populations entières, où chacun peine à vivre dignement. Où la vie, finalement, se résume à trimer, encore et encore, ou tout oublier, une piqûre à la fois.

Une fois de plus, David Joy trouve les mots justes, et propose un portrait des États-Unis qui fait froid dans le dos. (On saluera évidemment la traduction, qui réussit cette magistrale mission qu’est celle de sublimer une plume sans jamais la dénaturer, en faisant disparaître toute trace de traduction pour le lecteur. Pari réussi.) La trame se tisse, passant d’un personnage à un autre, alors que ces trois destins s’entrecroisent et convergent dans la même direction. Inéluctablement, l’étau se resserre, la tension ne cesse de monter.

Alors que Le Poids du monde et Ce lien entre nous prenaient aux tripes, ce nouveau roman prend au cœur. A travers les yeux de Ray, celui d’un homme qui avait cessé de croire en quoi que ce soit, la conclusion de ce récit se fait douce, et porteuse d’un espoir inattendu, à la limite de la naïveté – mais aussi et surtout d’une honnêteté fulgurante. Une claque.