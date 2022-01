Presse, édition, imprimerie : la pénurie du papier, menace pour la démocratie ?

Pierre Dharréville (Gauche démocrate et républicaine - Bouches-du-Rhône) en appelle à Roselyne Bachelot. La locataire de Valois avait évoqué ce point devant le Sénat : « La hausse des prix du papier et ses conséquences pour la presse ne sont pas directement de mon ressort, mais de celui du ministre de l’Industrie. » Peu concernée, elle sera certainement sensible à la hausse « colossale avec des augmentations de plus de 50 % en un an, dues à des problèmes de spéculation sur le bois et d’approvisionnement en papier ».

En outre, la demande croissante pour papier et carton résulte également d’un « défaut de capacités de production sur le territoire », note le député. Quand le papier représente un tiers des coûts, les ruptures d’approvisionnements menacent. De quoi fragiliser « un secteur essentiel à la vie démocratique en France ».

Conscient probablement que la Culture n’aura que peu d’incidence sur le sujet, le député adresse la question, dans les mêmes termes, à Bruno Le Maire. La question est simple : « Quelles sont les mesures prises pour relancer cette filière et pour penser son avenir sur le long terme ? »

La crise qui monte

Fin août dernier, ActuaLitté faisait en effet état de ce que la crise du papier allait durement frapper — avec cette interrogation provocatrice : pourra-t-on imprimer le Goncourt ? À l’époque, Pascal Lenoir, directeur de fabrication chez Gallimard, répondait avec une certaine désinvolture : « Chez les éditeurs qui achètent le papier à leur imprimeur, ceux qui n’ont pas anticipé seront pénalisés. »

Sans pour autant s’en inquiéter trop : « Nous sortons d’une période d’arrêt quasi complet : le redémarrage est compliqué pour tout le monde, parce que le Covid a entraîné une désorganisation complète. »

Mais moins de six mois plus tard, sollicité sur France Culture, le directeur de fabrication tient un tout autre discours, nettement plus alarmiste. L’approvisionnement fait défaut par manque de bateaux, de conteneurs, mais également de transporteurs routiers.

À cela s’ajoute le coût en hausse de l’énergie, qui conduit à, ni plus ni moins, qu’une crise pour l’édition. Quand il fallait six semaines pour fabriquer un roman, avant la pandémie, les délais sont montés à trois mois désormais.

Imprimeurs, inc.

Le député Paul Molac (Libertés et Territoires - Morbihan) en appelle également à Bruno Le Maire, élargissant le sujet à l’industrie du livre et au monde de l’impression. Voilà qui engendre une « véritable tension sur le marché du papier et conduit ainsi à une augmentation des prix, difficilement supportable par ceux qui utilisent fréquemment le papier ».

La presse envisage de réduire sa pagination pour répondre aux circonstances — mais la pénurie pourrait entraîner « la disparition de certains journaux ». Les coûts exorbitants, selon le parlementaire, fragiliseront presse et livre, entraînant « la disparition de nouveaux titres ». Et pour les imprimeries, le recours au chômage technique s’imposera bientôt. « Il y a donc urgence à agir en ce domaine. »

L’imprimerie, il en est justement question avec l’intervention de Rodrigue Kokouendo (La République en Marche - Seine-et-Marne). Il se tourne vers Barbara Pompili, à la Transition écologique, et pointe les répercussions de la loi sur la lutte contre le dérèglement climatique sur cette profession.

« Par le retraitement de leurs déchets de production à hauteur de 98 % (label Imprim'vert) et l’impression sur du papier exclusivement issu de forêts gérées durablement (PEFC, FSC), les imprimeurs démontrent leur démarche écoresponsable depuis plus de 20 ans », relève le député.

En Seine-et-Marne, analyse-t-il, une centaine de familles serait industriellement concernée par les problématiques liées au papier. Avec, là encore, une question : que faire pour soutenir le secteur de l’imprimerie ?