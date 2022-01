Illustrer les vitrines du Gers en imaginant la vie de demain

L’idée est de valoriser à la fois l’illustration sur le territoire, mais également la vie de village et l’animation de ses commerces. La CCBL ajoute avoir « inscrit l’illustration comme un projet territorial fédérateur et transversal ». Dix commerces ainsi que les médiathèques volontaires verront ainsi leurs vitres et vitrines prendre vie.

Les trois artistes retenus devront imaginer et réaliser une série d’illustration sur la thématique « vie de village de demain » pour 3 à 4 vitrines, visibles pendant deux ans. Ils sont également invités à rencontrer le public au moment de la création de l’œuvre.

Un temps de vernissage final sera également prévu « pour présenter les différentes vitrines et les faire entrer en résonnance », mais aussi pour échanger autour des réalisations avec les habitants. Les librairies sont évidemment invitées à jouer le jeu.

Centré autour des trois villages de Cologne, Mauvezin et Saint-Clar, le projet doit permettre « aux passants, habitants et touristes, d’arpenter les villages sous un jour nouveau ». Le tout en créant à la fois une continuité dans les illustrations et une invitation à la découverte de nouveaux univers artistiques.

Un projet soutenu par les élus, mais qui s’inscrit également dans les programmes Fond d’Intervention pour les services, l’artisanat et le commerce ainsi que Petite ville de demain qui entend « redynamiser les centres-bourgs ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 février de cette année.