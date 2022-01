Giacometti, sous multiples influences surréalistes

Trois variations de L'homme qui marche, la Boule suspendue, le Cube, polyèdre irrégulier à douze faces réalisé par Giacometti après le décès de son père, ou encore L'Objet invisible, femme semi-assise tenant dans ses mains un objet invisible, toutes ces célèbres ou moins célèbres oeuvres de Giacometti sont présentées. Leur point commun : toutes s'inscrivent dans le lien d'amitié qui a uni Giacometti et Breton, ou, plus globalement, le sculpteur et peintre, et le mouvement surréaliste.

« Alberto Giacometti / André Breton », Institut Giacometti, Paris, 2022



L'exposition propose également plusieurs dialogues, entre les oeuvres de Giacometti et ces grands contemporains du XXe siècle, comme Hans Arp, Victor Brauner, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Max Ernst, André Masson, Joan Miró, Meret Oppenheim, Pablo Picasso, Yves Tanguy, ou encore Dora Maar. Des documents autour de Claude Cahun, René Crevel, Lise Deharme, Paul Eluard, Georges Hugnet, Jacqueline Lamba, Tristan Tzara y sont également à découvrir.

Vue de l'exposition, « Alberto Giacometti / André Breton », Institut Giacometti, Paris, 2022

Surréaliste Giacometti

Les pièces choisies révèlent un lien réel et étroit entre ces deux figures de l'art, comme leurs influences réciproques, et ce au travers de leur correspondance et de carnets à dessin de Giacometti.

Partageant le goût des surréalistes pour l'automatisme, l'onirisme, et cette idée, inscrite dans le manifeste du mouvement, que « l'idée de surréalisme tend simplement à la récupération totale de notre force psychique », Giacometti intégrera le groupe de 1930 à 1935. Des divergences de vue esthétiques et politiques l'en éloigneront progressivement, lui et son art de la mort qui imprime tout, mais il conservera des relations d'amitié avec certains de ces membres, dont Breton.

Dans ce groupe, parti puiser aux fulgurances rimbaldiennes, Giacometti participe aux enquêtes sur la « connaissance irrationnelle de l'objet » et collabore à des recueils et revues du mouvement. Il y publie des illustrations, poèmes et récits de rêves. « Tout porte à croire qu'il existe un point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et l'avenir, le haut et le bas, le communicable et l'incommunicable cesseront d'être perçus contradictoirement. »

Ses oeuvres seront photographiées par Man Ray, Dora Maar, Brassaï ou André Boiffard, qui réalisent aussi les premiers portraits photographiques de l'artiste. Les visiteurs pourront également découvrir L'oreille de Giacometti, petite sculpture en bronze de 10 cm de haut, réalisée par Meret Oppenheimer.

Portrait d'André Breton, par Victor Brauner, photos et sculptures de Giacometti, « Alberto Giacometti / André Breton », Institut Giacometti, Paris, 2022

L'infatigable artiste

A l'image d'un Picasso, Giacometti aura été un artiste obsessionnel et infatigable. La collection de plus de 10 000 pièces de l'artiste, rassemblées à la Fondation Giacometti après le don de ces œuvres par la veuve de Giacometti à sa mort en 1966, l'atteste. C'est dans cette immense réserve que les œuvres présentées ont, en partie, été piochées. Une fondation qui a ouvert en juin 2018 l'institut qui propose cet événement, dans un hôtel particulier et ancien atelier du décorateur Paul Follot. Un bâtiment restauré par les architectes Pascal Grasso et Pierre-Antoine Gatier, nous rappelle l'AFP.

Giacometti avait établi son atelier historique dans ce quartier, autour de Montparnasse, lieu d'effervescence artistique au siècle dernier. L'institut abrite d'ailleurs une reconstitution quasi grandeur nature de cet atelier où Giacometti a fini sa vie, y travaillant des heures durant comme l'artiste acharné qu'il a toujours été.

Crédits : ActuaLitté, CC BY SA 2.0