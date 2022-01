Editis, Hachette, auteurs, librairies : Vincent Bolloré auditionné au Sénat 

Prophétique Vincent Bolloré ? En juin 2016, le grand patron de Vivendi dévoilait une partie de son plan : avec Arnaud de Puyfontaine, alors président du directoire de Vivendi, et aujourd’hui président d’Editis, ils analysaient le marché du livre de façon lucide. Des auteurs qui gagnent beaucoup d’argent, quand d’autres, bien plus nombreux ne gagnent rien. À ce titre, « ils auraient besoin d’un grand groupe ». Or, Vivendi était en mesure d’aider les auteurs à dévoiler plus de talents et les exprimer.

Au cours de l'audition au Sénat, ce 19 janvier, les sujets ne manqueront pas. Le rendez-vous est à suivre dans nos colonnes en live-tweet ici même à partir de 16h30, et sera suivi d'un article de synthèse.

crédits photo : Copyleft

