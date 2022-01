À Paris, la bibliothèque François Villon rouvre ses portes après des travaux

Validé au sein du Budget Participatif de Paris 2017, le projet avait déjà été proposé dans ce cadre l'année précédente. En 2016, un usager de la bibliothèque la présentait ainsi sur la plateforme de la ville de Paris : « Quel endroit vieillot que cette bibliothèque qui accueille un public jeune et familial : éclairage manquant de chaleur et de convivialité, trop peu d'outils numériques, des toilettes inadaptées pour un fauteuil roulant, manque de confort et d'espace... Je souhaite être accueilli-e dans un lieu rénové pour m'adonner au plaisir de la lecture et au délassement. »

La rénovation de la Bibliothèque François Villon avait finalement été intégrée au projet #CoupsdeCulture de la Mairie de Paris, dans une optique de modernisation des bibliothèques des quartiers populaires. Avec un budget de 4 millions €, ce projet lauréat du financement participatif a permis la rénovation, entre autres, des bibliothèques Villion, Maurice Genevoix (18e), Saint-Eloi (12e) ou encore Hergé (19e).

Concernant la rénovation du bâtiment abritant la bibliothèque, les deux ans de travaux ont porté sur l'isolation de la façade, un réagencement des espaces, une mise aux normes d'accessibilité pour tous, une modernisation du système de chauffage et de ventilation et une réfection des sols et des peintures. De plus, au sein des nouvelles salles spacieuses et aérées, la bibliothèque proposera des initiations informatiques et des ateliers de création numérique, ainsi que des actions de médiation sociale en lien avec les partenaires socioculturels (centres sociaux, associations, écoles, collèges et lycées).

Le service Port'âge de livres à domicile pour les personnes isolées, solution proposée par la Ville de Paris et permettant la création de nouveaux services civiques, est également proposé par la nouvelle Bibliothèque flambant neuve. Il permet aux personnes ayant des difficultés à se déplacer de passer du temps en compagnie de jeunes en service civique, tout en recevant des livres et livres audio empruntés. Enfin, on y trouve désormais des bornes de prêt et de retour en libre service, ainsi que des modules de réservation en libre accès.

La bibliothèque retrouve ainsi des espaces neufs, plus adaptés à son objectif familial, et plus accessibles pour les habitants des quartiers Grange aux Belles et du Colonel Fabien.

Crédits photo : Bibliothèque François Villon, via Twitter