Parcourir le monde autrement : la collection Cartoville se réinvente

Depuis plus de 20 ans, les guides cartoville accompagnent les longs week-ends et autres courts séjours avec un format de poche unique en son genre.

À chaque quartier sa double page et ses bonnes adresses réparties sur une grande carte dépliable. Dorénavant lieux touristiques et points d’intérêt seront également trouvables en version numérique sur l’application et réseau social Mapstr.

Car pour se remettre au goût du jour, c’est une refonte complète qui a été engagée, accordant plus de place aux visuels avec plus de photos et des repères réinventés. Au-delà d’une refonte esthétique, les guides s’offrent également de nouvelles rubriques.

On retrouve dorénavant des itinéraires bis comme « la ville autrement », « la ville loin des foules » ou encore « les bons plans ». Enfin au cœur du sujet les cartes trouvent elles un découpage plus clair. Mieux délimité, chaque quartier est ainsi plus lisible et accompagné de légendes simplifiées pour un meilleur repérage.

Avec près de 120 destinations au catalogue, janvier voit déjà ressortir le top 10 des destinations avec Amsterdam, Barcelone, Londres ou encore Paris et New York et les sorties se poursuivront dans les mois à venir.