Les coursiers Uber Eats livrent même romans ou BD (au besoin, gratuitement)

La question des frais de port pour la vente de livres a agité les chambres parlementaires durant les deux tiers de l’année passée. Conclusion : une législation qui imposera un prix unique des frais de port, pour contrer la politique de vente à 1 centime d’Amazon. Et rétablir un équilibre concurrentiel fondamental pour la librairie. Et voici qu’un nouvel acteur entre en scène : déployant de nouvelles activités, Uber Eats se retrouve ainsi livreur de lectures.

Ayant démarré son activité avec les restaurants, le service s’est élargi pour intégrer d’autres commerçants. Il est désormais possible de faire ses courses, d’acheter des fleurs ou encore de l’électronique. Et donc des livres. Un miracle rendu possible grâce à Fnac — dans notre cas, celle de Bercy (Paris, XIIe arrondissement), avec une offre de dix titres. Pas de quoi faire trembler les murs.

Toutefois, l’offre a été constituée avec des ouvrages parmi les best-sellers — Mortelle Adèle — Show Bizarre !, à 153.029 exemplaires, ou encore Goldorak, 192.390 exemplaires ou L’inconnue de la Seine, en grand format, 419.340 ventes (données : Edistat).

Séduite par l’offre éditoriale, la rédaction a tenté l’aventure et commandé Goldorak, le roman de Musso et un exemplaire du Mook Dune. Total : 58,75 €, le prix unique du livre est respecté. Et s’ajoutent 10 % de commission Uber Eats — plafonnés à 3,99 € — ainsi que des frais de livraison.

Montant total : 65,23 €, dont 2,49 de frais de livraison. Mais Uber Eats a tout prévu et suggère au client de souscrire à son offre Pass Uber Eats. Ce dernier coûte 5,99 € par mois, et fait profiter « de Frais de Livraison à 0 € sur vos commandes de plus de 12 € (taxes et frais en sus), même en période très achalandée. Valide dans votre région seulement ». En ce cas, les frais seraient définitivement gratuits, soit 62,74 €.

Le refuge de l'abonnement exclu

Ce système d’abonnement qui rend les services de livraison gracieux est connu : chez Amazon, il se nomme Prime, et pour 49 € offre une livraison gratuite, ainsi que d’autres services. Or, la dernière législation adoptée, pour rétablir une concurrence entre vendeurs de livres, a entériné un montant obligatoire. Il oscillera entre 3 et 5 €, facturés aux clients — quand la quasi-totalité des opérateurs aujourd’hui s’est alignée sur les frais à 1 centime qu’a imposés Amazon.

Mais quid des abonnements ? « L’auteure [Laure Darcos, NdR] de la proposition de loi a fait voter un amendement pour sécuriser ce nouveau dispositif. Les frais de port minimum devront s’appliquer, y compris pour les colis mixtes et les programmes de fidélité (type Prime pour Amazon) », indique le ministère de la Culture.

Roselyne Bachelot avait d’ailleurs, durant les débats parlementaires, insisté sur l’alinéa 1 de l’article 1 soulignant que « l’expression “que ce soit directement ou indirectement” permet d’empêcher tous les systèmes de contournement — abonnement ou fidélisation — et il couvre également les paniers mixtes et toute autre pratique commerciale non identifiée à ce jour. Il suffit qu’une commande importante contienne un seul livre pour que le système de tarification de l’envoi s’applique. »

Le texte de loi est le suivant :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

Et la rapporteur, Géraldine Bannier, à l’Assemblée nationale, avait alors abondé : « Le texte prohibe désormais clairement la gratuité qui pourrait être proposée dans le cadre d’offres de fidélité, d’abonnements ou de tout contournement possible. »

Uber Eats, sous le coup de la loi

Conclusion ? Quand l’arrêté sera publié, Uber Eats devra donc, malgré son offre de Pass, facturer des frais de port.

L’une des déficiences majeures de la législation ne sera pas réglée pour autant : celle qui interdit aux éditeurs, en tant que revendeurs, de pratiquer ces frais de port circonscrits. Il leur sera encore obligatoire de passer par les formules de La Poste — autrement dit, autour de 8 € pour 1 kg de livres.

Une disposition qui maintient dans un véritable inconfort les petites structures, qui s’estiment légitimement victimes collatérales de la lutte contre Amazon.

De son côté, Fnac n’a pas spécifiquement communiqué sur la réussite de cette offre. Elle demeure plutôt confidentielle, même si l'établissement Fnac de Saint-Lazare la propose également. D’ailleurs, le moteur de recherche du Uber Eats ne propose aucune réponse si l’on tente de trouver « Guillaume Musso » dans les offres. La société n’a par ailleurs pas retourné nos demandes de précisions sur ce modèle ni l’intérêt suscité par l’offre auprès de ses clients.

crédits photo : Robert Anasch/Unsplash