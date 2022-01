L'informateur à l'origine de l'arrestation d'Anne Frank et sa famille aurait été identifié

Vince Pankoke, ancien agent du FBI, avait annoncé qu'il rouvrait un fameux cold case, en 2017 : l'arrestation d'Anne Frank et de sa famille, cachées depuis deux ans dans une annexe de l’entrepôt d'Otto Frank, le père d'Anne. Cette annexe se trouvait sur le Prinsengracht, une rue le long d'un des canaux d'Amsterdam, et plusieurs hypothèses avaient été lancées.

Le père d'Anne Frank, Otto Frank, seul survivant de leur déportation, avait suspecté, à sa libération, un travailleur de l'usine à proximité de leur cachette, Wilhelm van Maaren, mais aucun élément n'était venu étayer ses dires. Gertjan Broek, administrateur à la Maison Anne Frank d’Amsterdam, estimait pour sa part, en 2019, que les agents de la Gestapo auraient pu découvrir la cachette totalement par hasard, en cherchant des bons de rationnement illégaux, par exemple.

L'équipe d'enquêteurs dirigée par Vince Pankoke balaie aujourd'hui toutes ces hypothèses en affirmant qu'un informateur de la Gestapo est bel et bien derrière l'arrestation d'Anne Frank et de sa famille. Il s'agirait d'Arnold van den Bergh, homme d'affaires juif qui aurait révélé l'emplacement de la cachette pour protéger sa propre famille — son épouse et leurs enfants vivaient aussi à Amsterdam.

« C'est un cas circonstanciel, comme beaucoup d'affaires », explique Pankoke, rapporte Newsweek. « Aujourd'hui, on nous demande de fournir de l'ADN ou des images de vidéosurveillance. Nous n'avons rien de tout cela, dans le cas présent. Mais, sur une affaire aussi ancienne, avec les preuves obtenues, je pense que notre hypothèse est suffisamment crédible. »

L'enquête et sa conclusion ont fait l'objet d'un reportage, aux États-Unis, diffusé dans l'émission 60 Minutes, sur CBS.

Plongée dans les archives

Cette enquête sur plusieurs années a été menée par une équipe d'une vingtaine de personnes, qui s'est d'abord tournée vers les archives de la police néerlandaise, qui avait elle-même mené l'enquête en 1948 et 1963. Pankoke estimait, déjà en 2017, que ce travail avait été bâclé : « [Les rapports d'enquête] étaient dispersés dans plusieurs archives différentes. Des éléments manquaient. Des témoins étaient morts. Les mémoires faisaient défaut. »

À l'aide d'une intelligence artificielle mise au point spécifiquement pour l'enquête, Pankoke et son équipe ont pu reconstituer des réseaux de connaissance au sein, notamment, de la communauté juive d'Amsterdam. Le nom de Van den Bergh a alors attiré l'attention, notamment parce qu'il faisait partie d'un Judenrat, un Conseil juif. Ces administrations municipales juives mises en place par les nazis devaient faire appliquer les règlements et décrets au sein des communautés juives, ce qui les conduisait parfois à la collaboration, voire la dénonciation.

Selon des documents conservés aux Pays-Bas, le Conseil juif dont faisait partie Van den Bergh aurait fourni à la Gestapo une liste d'adresses où des citoyens juifs pourraient se cacher. « Il n'y a aucune preuve selon laquelle il [Van den Bergh] savait qui se cachait à telle ou telle adresse. Il s'agissait juste d'endroits où des Juifs auraient pu se cacher », souligne Pankoke.

Autre élément qui semble pointer une responsabilité de Van den Bergh, le fait qu'il ne soit pas envoyé dans les camps de la mort par les nazis après le démantèlement des Conseils juifs : selon Pankoke, il bénéficiait « d'une sorte de soutien » qui expliquerait cette clémence.

ARCHIVES: les manuscrits d'Anne Frank numérisés

Enfin, une note anonyme reçue par Otto Frank après sa libération pointait déjà du doigt la responsabilité d'Arnold van den Bergh, note retrouvée par les enquêteurs réunis autour de Pankoke. Selon ce dernier, le faisceau d'indices ne constitue pas « l'équivalent de l'arme du crime », mais tout de même « une arme encore chaude, avec la balle qui ne se trouve pas loin », commente-t-il, en bon ex-agent du FBI.

Un livre sur l'enquête, intitulé The Betrayal of Anne Frank et écrit par Rosemary Sullivan, est publié ce 18 janvier par Harper.

La Maison Anne Frank, qui entretient la mémoire de la jeune fille, de sa famille et des victimes de la barbarie nazie, a salué les efforts des enquêteurs. « À la Maison Anne Frank, nous nous efforçons de raconter l'histoire d'Anne Frank de la manière la plus fidèle possible, aussi est-il important d'obtenir un maximum de détails sur son arrestation et celle des sept personnes qui l'accompagnaient dans l'annexe. L'enquête autour du cold case a mis au jour d'importantes informations inédites et une hypothèse qui interpelle et mérite d'autres recherches », a souligné Ronald Leopold, directeur de la Maison Anne Frank.