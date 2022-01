Une fille cachée, secret “le plus intime” de l'écrivain Gabriel García Marquez

Romancier, journaliste, nouvelliste et militant politique, celui que l’on surnommait affectueusement « Gabo » s’est éteint en 2014, à l'âge de 87 ans. Il s’était notamment fait connaître par ses romans Cent ans de solitude (1967), Chronique d'une mort annoncée (1981) et L'Amour au temps du choléra (1985), publié peu après le Prix Nobel de Littérature remis à l'écrivain colombien en 1982 pour l’ensemble de son œuvre.

C’est dans une longue chronique, publiée le dimanche 16 janvier par le journaliste Gustavo Tatis Guerra, que le mystère qui animait depuis huit ans la sphère familiale et littéraire de García Marquez a été révélé. Ce dernier, père de deux garçons, avait également une fille cachée issue d’une relation extra-conjugale avec la journaliste mexicaine Susana Cato : Indira, née en 1990.

Il était marié depuis plus de cinquante ans à Mercedes Bacha. Selon le journaliste, « il est très probable que Mercedes ait eu l'intuition de ce qui s'était passé entre Susana et Garcia Marquez, mais jusqu'à la fin de sa vie, elle a maintenu la discrétion et le silence ». Ses deux principaux biographes, Dasso Saldívar et Gerald Martin, étaient vraisemblablement au courant, mais ont gardé le silence, par respect, jusqu'à la mort de Mercedes.

La journaliste Vanessa de la Torre précise, après un entretien avec le journaliste, que la relation entre Gabo et Susana Cato était « une histoire d'amour au long cours. Une histoire faite de complicité et d'admiration. »

Indira Cato tient probablement son nom, selon le journaliste, de celui de l’ancienne Première ministre indienne Indira Gandhi. Cette dernière s'était liée d'amitié avec García Márquez lors d'un voyage qu'il avait effectué à New Delhi en 1983 pour accompagner Fidel Castro à un sommet du Mouvement des non-alignés. Ses parents n'ont pas souhaité donner à Indira le nom de famille de García Márquez.

Susana Cato, sa mère, était critique de cinéma pour le magazine Proceso, et avait écrit avec García Marques deux scénarios de films : El espejo de dos lunas (1990) et Con el amor no se juega (1991). Elle l’avait également interviewé en 1996 pour la revue Cambio, qui appartenait à García Márquez, plusieurs années après la naissance d'Indira.

Productrice et scénariste, Indira Cato est immergée dans le monde du cinéma par sa mère, et y travaille toujours. Elle a notamment produit LLévate mis amores, un documentaire autour de la frontière mexicaine, présenté lors du San Francisco International Film Festival. En 2018, sa mère participe à l'écriture de son court-métrage de fiction, ¡Qué grande eres, magazo !.

Gabriel García Marquez avait un jour déclaré à un de ses biographes : « Tout écrivain a trois vies : une publique, une privée et une secrète ». Il avait 63 ans lors de la naissance d'Indira. Le chef de file du « réalisme magique » voit ainsi une part de mystère disparaître ; le journaliste assure cependant que « jusqu’à la fin, Garcia Marquez a gardé un œil sur sa fille ».

La famille n'a pour le moment pas communiqué autour de cette révélation. Toutefois, si cette affaire a été, selon Gustavo Tatis Guerra, un « cataclysme familial », Indira entretiendrait aujourd'hui de très bonnes relations avec ses demi-frères, Rodrigo, né en 1959, et Gonzalo, né en 1962.

