Longues nuits et petits jours : le long chagrin d'amour d'Anne Frédérique Rochat

Les animaux l’attirent dans la forêt, sa mère morte lui rend visite, rêves et réalité se confondent. Et que lui veut cet étrange Célien? Troublant et subtil, onirique et vorace, Longues nuits et petits jours traverse le deuil d’un amour comme une violente renaissance. A la manière d’Alice au pays des merveilles, ce beau texte distille une formidable ambiguïté.

Née sur la Riviera vaudoise, Anne-Frédérique Rochat est écrivaine, dramaturge et comédienne. Longues nuits et petits jours est son 8e ouvrage. En 2016, elle est lauréate du Prix culturel littérature de la Fondation Vaudoise pour la Culture pour son roman L’Autre Edgar.

Chronique publiée dans le cadre du Prix des lecteurs de la ville de Lausanne.

Cette année, le prix s'ouvre au vote des lecteurs du monde entier (en savoir plus).

Roman à lire en intégralité sur le site du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne