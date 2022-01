Vitaliano Trevisan : “C’était un faux méchant et un vrai gentil

Particulièrement touché par la nouvelle, Vincent Raynaud, qui avait été le traducteur de Vitaliano Trevisan pour Treize (Gallimard) et Le Pont. Un effondrement (Gallimard), parus en 2013 et 2009, a fait parvenir à ActuaLitté un texte, en hommage. Le voici proposé dans son intégralité.

Et donc Vitaliano est mort. Jamais je ne l’aurais cru possible.

Enfin, pas si tôt. Pas avant d’avoir écrit encore, roman ou pièce, mais écrit. D’ailleurs il écrivait, Black Tulips, titre splendide, comme toujours.

Bologne, printemps 2000, on se croise par hasard. Et on s’engueule. À propos de Beckett. Je n’aime pas et je le dis, je suis jeune et ignorant, bien sûr c’est lui qui a raison. Quelques années plus tard, il figure parmi les premiers auteurs que je publie chez Gallimard. Verdier, qui a déjà fait paraître Les Quinze mille pas, a déjà un recueil de textes courts en attente et renonce au prochain livre : Il ponte. Un crollo. Le pont. Un effondrement.

Traduire Trevisan, c’est découvrir la langue italienne comme personne ne l’emploie, comme personne ne l’écrit. Une langue chirurgicale, aiguisée comme un scalpel. Glacée et brûlante à la fois. Beckett, Bernhard, Pasolini, Sarah Kane. Son œuvre les embrasse et les transcende, par la grâce de cette langue unique, un italien qui n’existe pas, qu’il invente et manie avec une dextérité propre aux arts martiaux. Une leçon d’écriture et de vérité qui ne s’oublie pas. Dans romans, nouvelles et pièces de théâtre.

Pourtant, le dialecte, l’accent de Vicence et le pragmatisme dur des gens de là-bas, il les avait. Et la réplique qui fait mouche, cet humour froid qui ne plaisait pas à tout le monde. Mais c’était un faux méchant, Vitaliano, et un vrai gentil. Malgré les humeurs noires, il riait et faisait rire. Beaucoup, souvent.

Et puis la moto, les formidables BMW sur lesquelles il traversait l’Europe. On voit défiler dans ses livres les montagnes de Vénétie qu’il dévale, les paysages rhénans qu’il traverse en fonçant vers la mer du Nord. C’est con, mais il y aura les livres et il y aura cette image : Trevisan à moto, maître de son destin, avec dans la tête la voix de ses maîtres anciens. Bonne route.

