Pour décloisonner l'écrit et l'édition, Marlène Schiappa lance un festival du Livre citoyen

Alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé, en juin dernier, que la lecture serait une « grande cause nationale » de l’année 2022, cette initiative de festival citoyen, portée par la ministre Marlène Schiappa, semble répondre au vœu du chef de l'État. Outre Anne-Marie Revol, des écrivains, tels que Valérie Perrin, Leïla Slimani, David Foenkinos ou encore Julien Sandrel ont confirmé leur présence à cet événement. Soutenu par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, le festival se voudra populaire, loin de « tout snobisme culturel ».

Une quinzaine de maisons d’édition présentes

L'objectif de ce festival est clair : décloisonner la littérature et la lecture, parfois cantonnées à une élite intellectuelle ou une certaine classe sociale. Selon Marlène Schiappa, le livre et la littérature doivent avoir une place significative dans la vie des citoyens. Des tables rondes tenteront ainsi de réfléchir sur la place de la littérature et de la lecture dans la société : une d'entre elles s'intitulera ainsi : « Tous citoyens, tous lecteurs, tous écrivains ? »

POLITIQUE PUBLIQUE: une campagne pour promouvoir la lecture en France

Un autre objectif affiché de ce festival initié par le ministère délégué à la Citoyenneté sera d'aider à comprendre le fonctionnement du monde de l'édition, préalable souvent nécessaire à une publication éventuelle. Si la France n'est pas l'Islande, où on compte un écrivain pour 4 habitants, beaucoup de Français écrivent, et souhaiteraient parfois être publiés. 1 français sur 10 saisi par le plaisir de l’écriture avait commencé à rédiger un livre (roman, essai, poésie, biographie, journal, etc.) pendant le confinement, soit plus de 5 millions de manuscrits, avait mis en évidence un sondage commandé par Les Éditions du Net et ActuaLitté en mai 2020, juste après le premier confinement.

« Sauf qu’ils n’ont pas les codes pour tenter leur chance », explique Marlène Schiappa au Parisien, au sujet du passage de l'écriture à la publication éventuelle. « Il est important de mettre en valeur ceux qui veulent témoigner de leur engagement au service de causes dans lesquelles tous peuvent se reconnaître », ajoute encore la ministre. C'est dans cette optique qu'une quinzaine de maisons d’édition seront présentes, comme Flammarion, Grasset, le Seuil, l’Observatoire ou encore JC Lattès.

« Une boîte à manuscrits »

Des maisons d'édition qui pourront profiter d'une « boîte à manuscrits » installée au cœur la BnF, où les festivaliers pourront déposer leur roman ou récit dans l'espoir d'être publié. Les éditeurs et auteurs présents seront également amenés à prodiguer leurs conseils de professionnels à ceux qui rêvent de devenir les prochains prix Goncourt, ou simplement des auteurs lus, notamment à travers un atelier, « Des clés pour la publication ». Outre leur participation aux échanges qui seront proposés lors de cette journée à la bibliothèque François-Mitterrand, les auteurs donneront de leur personne pour des séances de dédicaces.

SONDAGE: les Français ont lu 2,5 livres durant le confinement

Le festival proposera également ses prix littéraires essais et romans/récits. Présidé par Abnousse Shalmani, auteure d'Éloge du métèque, paru aux éditions Grasset, le jury sera composé de l’écrivaine Éliette Abécassis, l’avocat de Charlie Hebdo Richard Malka, le journaliste Alex Taylor, Françoise Gillard de la Comédie-Française, l’écrivain sénégalais Mamadou Mahmoud N’Dongo, et les blogueurs littéraires Charlotte Servant et David Médioni.

Crédits : Marlène Schiappa (compte Twitter)