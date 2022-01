Le contrôle du Passeport vaccinal en librairie fait gronder au Québec

En France, des militants se battent contre l’obligation d’un contrôle instauré en bibliothèque. Et la possibilité d’un Pass vaccinal — qui exclurait la présentation d’un test négatif, contrairement au Pass sanitaire — fait désormais rugir. Ainsi, des bibliothécaires dénoncent une « loi scélérate » qui va dans le sens de « l’exclusion généralisée ». Les bibliothèques non essentielles, contrairement aux librairies qui devraient souffler : certains de leurs confrères québécois s’apprêtent à faire subir le scan des documents sanitaires.

1500 m2, crac dedans !

Toutes ne seront pas concernées, bien entendu : seules les plus grandes surfaces auront à appliquer un contrôle du passeport vaccinal. Dans leur annonce, le Premier ministre du Québec, François Legault et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, étaient clairs : la nécessité d’une réaction impérative passait par de nouvelles mesures de vérification. Le gouvernement, en instaurant cette mesure au 24 janvier pour les commerces de plus de 1500 m2, s’est attiré les foudres de plusieurs enseignes.

Certes, la fin du couvre-feu pour les commerces non essentiels est instaurée ce 16 janvier, mais l’extension du « passeport vaccinal à tous les commerces à grandes surfaces, sauf les marchés d’alimentation et les pharmacies » fait gronder les librairies du groupe Renaud-Bray.

Accès à la culture ou rentabilité ?

S’il ne semble pas exister de données officielles sur la superficie moyenne des librairies québécoises, on peut retenir deux points : 528 établissements travaillaient sans salariés (ou avec un nombre indéterminé) contre 884 qui comptent un ou plusieurs salariés. Ces chiffres de 2020 se complètent par un autre : 37,7 % des établissements recensent entre 1 et 4 salariés. Le reste avec 5 ou plus. De quoi imaginer que 1500 m2 de surface ne se retrouve pas à chaque coin de rue. À titre d'exemple, la librairie Mollat en France, actuellement parmi les plus grandes, compte 2700 m2.

La mesure gouvernentale ne concernerait donc que quelques établissements — en l’occurrence, Renaud-Bray, première chaîne et enseigne québécoise ne fournit pas le nombre de ses sites concernés. Pour autant, déplore leur communiqué, les mesures de restrictions sur les amplitudes horaires exerceront d’autres pressions, avec des conséquences financières pour les autres acteurs de la chaîne du livre.

« Nos entreprises sont responsables, elles respectent tous les protocoles sanitaires en place depuis le début de la pandémie », insiste Blaise Renaud, président du groupe. Et d’ajouter : « Nous ne disposons d’aucune information quant à la durée de la mesure. Il est donc impossible d’évaluer l’ampleur des impacts négatifs sur le public et les acteurs de la chaîne du livre. »

Selon les informations de La Presse, 5 magasins sur les 47 boutiques du groupe — qui inclut les boutiques Archambault — seraient concernés. L’idée d’un accès restreint à la culture, comme le souligne le communiqué du groupe, pourrait alors prêter à sourire pour son hypocrisie : évoquer la perte commerciale aurait été plus honnête. Ce que le dirigeant explique toutefois à demi-mot, non sans égratigner ses confrères : « Le gouvernement a mal évalué les impacts de cette politique. Elle favorise les librairies de petite superficie, dont l’offre commerciale est restreinte et limitée. »

Reste que le directeur du groupe se plie aux mesures, faisant contre mauvaise fortune bon cœur : deux personnes seront placées à l’entrée pour effectuer les vérifications, équipées de téléphones et des applications ad hoc pour les vérifications. Il réclame cependant au gouvernement de « suspendre cette mesure dans le secteur du livre ».

