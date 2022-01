Baudelaire en concert pour huit poèmes des Fleurs du mal

En écho à l’exposition Baudelaire, la BnF propose en effet un concert du groupe pop franco-britannique Frànçois & the Atlas Mountains. Ce dernier offre une mise en musique de huit textes de Baudelaire. De cette rencontre entre la poésie du XIXe siècle et la pop française est né un album solo. Parmi les textes du chantre de la modernité, Frànçois Atlas a choisi huit poèmes, issus du célèbre recueil Les Fleurs du Mal : « À une passante », « Parfum exotique » ou encore « L’invitation au voyage ».

EXPO: La modernité mélancolique, ou Charles Baudelaire

Originaire de Saintes, François Marry quitta l’Hexagone pour Bristol où il constituera un groupe avec quelques amis français — après une tentative solo. Sous le pseudonyme de Frànçois Atlas, il fit paraître l’album Les Fleurs du mal, où il revient cette fois à une approche solo — et qui reprend évidemment les textes de Charles Baudelaire. Onpeut se procurer l’édition numérique ou le vinyle à cette adresse.

La pochette résulte d’un dessin du chanteur, aux multiples références baudelairiennes : « Pour la pochette des Fleurs Du Mal j’ai fait un dessin au crayon de couleur. Il représente une sculpture visible au Musée d’Orsay intitulée Femme Piquée par un serpent. Une œuvre qu’Auguste Clésinger a moulée sur le buste d’Apollonie Sabatier, une semi-mondaine qui fut l’amante et la correspondante de Charles Baudelaire. Nombre de poèmes des Fleurs du Mal lui sont adressés. On avait fait plusieurs essais de pochettes en utilisant des photos de la sculpture, mais le rendu était trop austère. J’ai utilisé un ‘crayon magique’ dont la mine est composée de plusieurs couleurs », indiquait-il à Neoprisme.

Pour les heureux qui en auraient le temps et l'envie, Frànçois and The Atlas Mountains se produira à la BnF ce 18 janvier, entre 18 h 30 et 20 h, sur le site François Mitterrand — Grand Auditorium. (10 € tarif unique sauf abonnés Pass Lecture et Pass Recherche ; Pass sanitaire obligatoire)

Renseignements et réservation à cette adresse.

Et pour les malchanceux, tout n'est pas perdu : sur YouTube, on peut retrouver les huit chansons tirées des poèmes de Baudelaire que l'artiste franco-britannique a mises en ligne – à écouter en intégralité, ci-dessous.

Enfin, pour qui voudrait aller plus loin encore, rappelons le projet de l’Université de Birmingham, qui a réuni une base de données insolite. Plus de 1600 chansons tirées des différents textes de Baudelaire, dans des styles musicaux parmi les plus divers : funk, death metal, hip hop, electro ou même reggae.

crédits photo : Frànçois & The Atlas Mountains - - © Margaux Shore