Paramount Pictures reprend la trilogie Young Adult De sang et de rage

Pour accompagner l’auteure, on retrouvera parmi les producteurs Wyck Godfrey et Marty Bowen de Temple Hill Entertainment. Les deux hommes sont déjà à l'origine des adaptations de nombreux classiques de la littérature YA comme Nos étoiles contraires ou plus récemment Love, Simon et The Hate U Give. Karen Rosenfelt, productrice des films Twilight fera également partie de l’équipe.

« De sang et de rage de Tomi Adeyemi n'est pas seulement devenu un phénomène dans le monde YA, il a transformé toutes les attentes de ce que peut être la fantasy et de la construction d’un univers » a déclaré Daria Cercek, coprésidente de Paramount Pictures Motion Group.

« C’est avec une immense fierté que notre studio - avec Tomi et nos partenaires Wyck, Marty et Karen - a entrepris de donner vie à cette franchise sur grand écran. Avec ses thèmes stimulants et d'actualité, nous savons que cette histoire trouvera un écho auprès d'un public mondial. » comme le rapporte le site Deadline.

Et à Adeyemi d’ajouter : « La passion et l'enthousiasme de Paramount de donner vie à cette histoire ont été incroyables. Nous sommes tous très pressés de démarrer ce nouveau chapitre et nous travaillons déjà très dur. »

Si en 2019, le studio Lucasfilm Ltd. annonçait qu'il allait adapter la trilogie, ce ne sera finalement pas chez Disney que le projet verra le jour. Suite à l'abandon des droits par Lucasfilm – propriété de Disney depuis octobre 2012 –, sans plus d'explication, s’en est suivie une nouvelle guerre d’enchères. Plusieurs acteurs majeurs comme Universal, Amazon ou encore Netflix se sont battus pour récupérer les droits.

C’est finalement Paramount Pictures qui aura remporté la mise. Le studio entend programmer rapidement cette adaptation sur grand écran avant même la sortie du troisième tome de la trilogie attendu pour 2023.

Classée comme l'une des 100 personnes les plus influentes par le magazine Time en 2020, Adeyemi est une écrivaine nigériane américaine. Son premier roman, De Sang et de Rage, a fait ses débuts en tant n° 1 sur la liste des best-sellers du New York Times (8816 ventes pour les deux tomes en France, données : Edistat).

De Sang et de Rage a également reçu le prix Nebula en 2018 dans la catégorie fiction Middle Grade and YA ainsi que le prix Hugo en 2019 en tant que meilleur roman Young Adult.