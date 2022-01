La foire du livre de jeunesse de Bologne ouvre ses prix aux non-exposants

Après deux éditions numériques, la foire est prête à rouvrir ses portes au public. Elena Pasoli, directrice des expositions de l’évènement, a assuré à Publisher Weekly : « Nous surveillons de très près la situation du variant omicron et les contaminations devraient atteindre un pic en Italie très bientôt, bien avant la foire. »

À l’heure actuelle, sont attendus au programme de la foire, comme d'habitude, des expositions, des séminaires, des ateliers, mais également des conférences. De plus, cette année marquera les débuts de BolognaBookPlus en public, le nouveau programme réservé aux éditeurs grand public.

L’un des aménagements à la crise sanitaire est cependant la prolongation du délai pour proposer des titres dans le cadre des BolognaRaggazzi Awards, jusqu’au 28 janvier. Mais aussi et surtout l’ouverture des participations aux éditeurs exposant au salon, mais également à tout éditeur jeunesse souhaitant proposer des ouvrages.

« Nous comprenons que tous ceux qui voudront se rendre à Bologne ne pourront pas le faire, nous pouvons donc faire en sorte que tout le monde puisse participer au salon » a déclaré Pasoli. « De cette façon, les BolognaRagazzi Awards seront encore plus inclusifs et s'ouvriront à une plus grande variété de livres. »

Rappelons que la prestigieuse récompense revient aux meilleurs titres de fictions, non-fiction et bandes dessinées de l’édition pour enfants, et ce à travers le monde. Tout comme l’an dernier, cette année, les livres de poésie seront mis à l’honneur avec un prix spécial.

Ainsi en plus d’ouvrir ces prix à plus d’éditeurs, le salon souhaite présenter un classement des 100 meilleurs livres parmi tous les titres en compétition. Ils rejoindront alors une exposition intitulée « The BRAW Amazing Bookshelf ».

La foire du livre jeunesse de Bologne s'exporte

L’invité d’honneur de cette édition sera l'émirat de Charjah, qui fait partie des Émirats arabes unis. Et la Foire du livre pour enfant de Bologne entend également lui faire honneur en s’exportant, puisqu’elle sera présente au Moyen-Orient au travers de trois expositions.

Tout d’abord, au pavillon italien de l’Exposition universelle de Dubai 2020, du 16 au 22 janvier prochain, mais également à la Foire internationale du livre de Doha, du 13 au 22 janvier. L’évènement entend, à travers ces expositions, « étendre, faire comprendre et apprécier à travers le monde arabe, la longue tradition d’édition et d’illustration jeunesse italienne ».

Les trois expositions proposées sont les suivantes : deux sous le titre Italian Excellence : La nouvelle génération d’illustrateurs jeunesse italiens pour Dubai ; et une autre, présentée sous le titre Figures pour Gianni Rodari, à Doha. Et en exclusivité, également sur le stand de l’ambassade italienne à Doha, Out of silence. Hier, aujourd’hui, demain, la narration à travers les livres sans texte.

crédit : stand Gallucci, Gianfranco Goria (CC BY-NC-ND 2.0)