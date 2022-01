Contre le Sida, l'éducation : “Jeunes filles : Ouvrez des livres, fermez les jambes.” 

Tout a commencé, comme souvent sur la Toile, avec une vidéo devenue amplement virale. Arrivée dans une école du secondaire, Phophi Ramathuba est intervenue sur les risques d’infection du VIH et du Sida dans le pays, auprès des jeunes tout particulièrement.

Le problème, corrélé à celui de la pandémie Covid, s’est en effet aggravé : Le Monde évoquait un autre désastre sanitaire. En effet, les patients sous traitement ne se rendent plus aux consultations, alors que l’on dénombre près de 8 millions de personnes séropositives sur le territoire. Or, la quatrième vague Covid a eu des conséquences redoutables — comme les précédentes — sur les patients séropositifs et leur traitement.

Appel à l'éducation

Dans ce contexte, l’appel d’une responsable du ministère de la Santé à une meilleure éducation et une attention particulière devenait urgente. Mais la petite phrase relevée a fini en catastrophe : « Aux jeunes filles je dis : “Ouvrez vos livres et fermez vos jambes”. », a ainsi lancé Phophi Ramathuba, comme le rapporte Times Live.

Un message qui a immédiatement été raillé et critiqué : d’abord, pour ce qu’il faisait reposer sur les femmes seules la responsabilité d’une lutte contre le VIH. Ensuite, parce que la polémique a pris feu, et que l’on a taxé la politicienne de sexisme.

L’idée de se concentrer sur des études et non sur des activités sexuelles avait pour but premier de sensibiliser à la grossesse non désirée chez les adolescentes. Et, corollaire, de prémunir contre les risques de maladies en cas de rapports sexuels non protégés.

L’Afrique du Sud n’est pourtant pas le pays le plus en peine concernant l’accès à l’éducation : en 2016, l’indice de parité scolaire penchait d’ailleurs en faveur d’un plus grand nombre d’inscriptions à l’école et au secondaire des filles que des garçons. Pour autant, un rapport d’Amnesty International indiquait que 75 % des enfants de neuf ans ne savaient pas lire. Et sur 100 élèves scolarisés, seuls 14 iront à l’université.

La phrase prononcée par la fonctionnaire aura eu le mérite d’attirer l’attention sur ces questions. D’autant que, depuis, Phophi Ramathuba a tenu à rappeler qu’elle avait avant tout la lutte contre le Sida en tête, et que son message, s’il était orienté vers les filles, s’adressait tout aussi bien aux garçons.

crédits photo : Thought Catalog/Unsplash